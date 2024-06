Sosnowieccy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw pneumokokom

Sosnowiczanki i sosnowiczanie, którzy ukończyli 65 lat i znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na chorobę pneumokokową, mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom szczepionką Prevenar 13, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczepienia dla osób w wieku 65+

Ukończyłeś 65 lat i masz choroby przewlekłe? Szczepienie przeciw pneumokokom jest teraz dla Ciebie bezpłatne.

Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Od 1 września 2023 roku pojawiła się wyjątkowa możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia z grup ryzyka*. Urząd Miejski w Sosnowcu rozpoczął właśnie akcję edukacyjną, informującą mieszkańców o możliwości skorzystania ze szczepień przeciw pneumokokom chroniących m.in. przed zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą. Wystarczy pójść do swojego lekarza POZ i skorzystać z darmowych szczepień.

Pneumokoki stanowią zagrożenie dla zdrowia

Infekcje wywołane przez pneumokoki mogą nieść za sobą poważne skutki. Do zakażenia pneumokokami może dojść poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub nosicielem. Bakterie przenoszą się na inne osoby również drogą kropelkową, czyli wraz z kropelkami śluzu i śliny emitowanymi podczas kichania, kaszlu oraz rozmowy.

Objawy mogą zostać łatwo zbagatelizowane, co powoduje ich bardzo szybki rozwój. Są to między innymi gorączka powyżej 40℃, zmęczenie utrudniające funkcjonowanie, trudności w oddychaniu, mokry kaszel lub zmiana koloru paznokci na niebieski, z powodu zmniejszonego stężenia tlenu we krwi. Dolegliwości utrzymują się nawet do paru tygodni, a ryzyko hospitalizacji wzrasta z wiekiem oraz obniżoną odpornością.

Szczepienia przeciw pneumokokom powinny być stosowane przez osoby, które ukończyły 65. rok życia oraz osoby dorosłe, cierpiące na choroby towarzyszące, takie jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę lub nowotwory złośliwe.

Bezpłatna ochrona

Od 1 września 2023 roku na liście leków refundowanych znalazła się szczepionka przeciw pneumokokom. Jest ona dostępna dla osób w wieku ≥65 lat ze zwiększonym ryzykiem choroby pneumokokowej.

Refundacja dedykowana jest osobom z chorobami współistniejącymi takimi jak:

przewlekła choroba serca,

przewlekła choroba wątroby,

przewlekła choroba płuc,

cukrzyca,

implant ślimakowy,

wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego,

wrodzona lub nabyta asplenia,

niedokrwistość sierpowata i inne hemoglobinopatie,

przewlekła niewydolność nerek,

wrodzony lub nabyty niedobór odporności,

uogólniona choroba nowotworowa,

zakażenie wirusem HIV,

choroba Hodgkina,

jatrogenna immunosupresja,

białaczka,

szpiczak mnogi,

przeszczep narządu litego.

Jak zapisać się na szczepienie? Wystarczą cztery proste kroki!

Umów się na wizytę do lekarza POZ. Zapytaj lekarza, czy jesteś w grupie osób, która została objęta rządowym programem darmowych szczepień. Weź receptę. Jeżeli przysługuje Ci darmowe szczepienie, poproś swojego lekarza o wypisanie recepty z literą „S”. Zrealizuj receptę i zaszczep się. Receptę możesz zrealizować w dowolnej aptece. Zaszczepić możesz się na miejscu lub też wykonać je w swojej przychodni po uprzednim umówieniu się.

Pamiętaj, aby przechowywać szczepionkę zgodnie z zaleceniami farmaceuty. Szczepienie może być podawane na jednej wizycie razem ze szczepieniem przeciw grypie. Nie jest konieczne przyjmowanie kolejnej dawki.

Szczepienia są całkowicie bezpłatne i skierowane do osób powyżej 65 roku życia z grup ryzyka. Zapewne wielu seniorów słyszało o zaleceniach corocznych szczepień przeciw grypie. Nie zna jednak korzyści ze szczepienia przeciw pneumokokom. Aby skorzystać z bezpłatnego szczepienia finansowanego z NFZ, należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wypisze receptę na refundowaną szczepionkę.