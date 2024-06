Sosnowiczanie uważajcie na fałszywe SMS-y! Nie dajcie się oszukać

Uważajcie na fałszywe SMS-y przypominające o zbliżającym się terminie płatności za odpady komunalne. Prawdziwy SMS, którego nadawcą jest UM Sosnowiec, nie zawiera żadnych linków np. służących do weryfikacji stanu swojego konta.

Sosnowiecki urząd ostrzega

Jeżeli otrzymają Państwo SMS przypominający o terminie płatności za odpady komunalne zawierający jakiś link, Urząd Miejski w Sosnowcu prosi o zignorowanie go, a najlepiej o usunięcie. Można również SMS, który wygląda jak próba oszustwa, zgłosić do CSIRT NASK. W tym celu należy przekazać go dalej na numer 8080.