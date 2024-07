Urząd Skarbowy w Sosnowcu sprzedaje kamienicę i hale produkcyjne!

Urząd Skarbowy w Sosnowcu wystawił na licytacje dwie nieruchomości. Różni je nie tylko lokalizacja i funkcja, ale przede wszystkim wartość. Sprzedaż jest konsekwencją postępowań egzekucyjnych wobec właścicieli - dwóch sosnowieckich firm.

Trzy kondygnacyjna kamienica w Pogoniu

Tańsza nieruchomość znajduje się przy ul. Staropogońskiej 6 w dzielnicy Pogoń. To 2 km na północ od sosnowieckiego dworca głównego. Przedmiotem licytacji jest prawo własności gruntu o powierzchni 401 m kw. oraz cztery budynki o funkcji mieszkalnej, gospodarczej i handlowej. Największy obiekt to wąska, skromna, 3-kondygnacyjna kamienica z poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej ok. 190 m kw.



Budynki wymagają generalnego remontu. Ponadto kamienicę zamieszkują lokatorzy bez umów najmu. Stąd tak niska wycena. Według operatu szacunkowego nieruchomość jest warta 219,7 tys. zł. Cena wywołania podczas licytacji, której termin wyznaczono na 30 sierpnia br., to 165 tys. zł.



Możliwość inwestowania na działce określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2018 r. Zgodnie z dokumentem grunt przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności (do 15 m wysokości) i usługową o charakterze podstawowym (do 8 m wysokości).

Hala w Milowicach

Miesiąc wcześniej będzie można nabyć drugą z nieruchomości. Zabudowany teren położony jest w sosnowieckich Milowicach przy ul. Szosowej 14. Na dwóch działkach o łącznej powierzchni 2127 m kw. znajduje się ok. 30-letni budynek produkcyjny z zapleczem socjalno-biurowym, a obok hala z 2015 r. Ich łączna powierzchnia zabudowy to 1588 m kw. Stan techniczny obiektów oceniono jako dobry.



W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2018 r. teren pełni funkcję usługową. Wysokość nowych budynków nie może tu przekraczać 12 m.



Licytację zaplanowano na 31 lipca br. Wartości nieruchomości wynosi 3,03 mln zł, zaś cena wywołania to 3/4 tej kwoty, czyli 2,27 mln zł.