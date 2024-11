106. rocznica odzyskania niepodległości – weź udział w Patriotycznej Grze Miejskiej

Władze miasta zapraszają do wzięcia udziału w uroczystościach i wydarzeniach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które będą miały miejsce na terenie Sosnowca w najbliższych dniach. W poniedziałek 11 listopada po raz pierwszy w naszym mieście odbędzie się Patriotyczna Gra Miejska.

Na mieszkańców czeka Patriotyczna Gra Miejska

11 listopada od godz. 12.00 startujemy w Parku Sieleckim wspólnym odśpiewaniem hymnu przy rzeźbie Aleksego Bienia. Patriotyczna Gra Miejska to świetna okazja do wspólnego świętowania, jednego z najważniejszych dni w historii, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości. Będzie to m.in.: okazja do sprawdzenia swojej wiedzy historycznej oraz wspólnego tworzenia rękodzieł w barwach narodowych. Uczestnicy mogą się zapisać, wypełniając formularz, znajdujący się TUTAJ.

Szczegółowe informacje