Ruszyła kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Ruszyła 11 edycja kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, która, jak co roku, jest przeprowadzona od 1 do 19 listopada.

W trosce o dobro najmłodszych

Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Ej, to nie jest żart. To jest przemoc”, zwracając uwagę na fakt, że niektóre dowcipy, wpisy, zdjęcia czy filmiki wrzucane do sieci mogą ranić, powodować ból i prowadzić do poważnych konsekwencji.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja „po DRUGIE” we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy o prawach dziecka, jego godności, wolności i bezpieczeństwie. Przypomina również o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation , która w swojej działalności zrzesza wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać i zwracać uwagę na zagrożenia związane z krzywdzeniem dzieci i młodzieży.