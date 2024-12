Ponad 160 kg karmy dla zwierząt trafiło do schroniska. Policjanci zorganizowali zbiórkę / fot. KMP Sosnowiec

Policjanci z sosnowieckiego komisariatu IV oraz komisariatu w Łazach wsparli schronisko dla zwierząt w Sosnowcu. Przekazali pracownikom schroniska ponad 160 kg karmy dla zwierząt, a także legowiska, koce, podkłady higieniczne, zabawki, smycze oraz miski. Inicjatorami pomysłu byli st. sierż. Mateusz Ogrodnik oraz st. post. Paulina Zdanowska. Wszystko to pomoże bezdomnym zwierzętom przetrwać najtrudniejszy dla nich okres, jakim jest zima.

Schronisko zaopatrzono m.in. w 160 kg karmy

W trosce o los bezdomnych zwierząt policjanci z sosnowieckiego komisariatu IV postanowili wspomóc sosnowieckie schronisko i zorganizowali zbiórkę darów rzeczowych. W inicjatywę włączyli się również mundurowi z komisariatu w Łazach.

W ramach akcji mundurowi zgromadzili ponad 160 kg karmy dla zwierząt. Oprócz jedzenia przekazali również legowiska, koce, podkłady higieniczne, miski, zabawki oraz smycze – wszystko to, co pomaga w codziennej opiece nad czworonożnymi podopiecznymi schroniska. Zebrane dary trafiły już do schroniska, gdzie będą należycie wykorzystane.

Mundurowi mają nadzieję, że przekazane dary pomogą przetrwać zwierzakom najtrudniejszy dla nich okres, jakim jest zima. Dzięki tej inicjatywie zwierzęta otrzymają nie tylko niezbędne wsparcie, ale także odrobinę komfortu, który jest tak ważny w ich codziennym życiu.