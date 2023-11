"Piękno pośród ruin. Rzeźba w powojennej Polsce". Wykład w sosnowieckim Centrum Sztuki

24 listopada o godz. 17.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki odbędzie się wykład historyka sztuki dr. Tomasza Mikołajczaka pt. „Piękno pośród ruin. Rzeźba w powojennej Polsce” oraz promocja katalogu wystawy.

Wydarzenie towarzyszy wystawie artystów wykładowców Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu – „Wobec Piękna”.

Prezentowana wystawa zorganizowana została we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na ekspozycji znajdą się dzieła prawie trzydziestu artystów – reprezentantów różnych pokoleń, członków niezwykle kreatywnego środowiska wrocławskiego. Ich prace prezentują odmienne nurty awangardy; są indywidualnymi głosami włączającymi się w ponadnarodowy strumień artystycznych poszukiwań ideowych i formalnych. Celem wystawy jest czerpanie z tego twórczego dorobku oraz prezentowanie go odbiorcom z naszego regionu. Wystawa niesie ogromny potencjał edukacyjny. Chcemy także, aby każdy mieszkaniec poczuł się równoprawnym odbiorcą sztuki współczesnej. Ze swej strony chcemy czerpać z doświadczeń środowiska artystów, którzy w 2016 roku współtworzyli Europejską Stolicę Kultury i nadal tworzą jeden z modelowych sposobów funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej, edukacyjnej i medialnej. - czytamy na stronie UM Sosnowiec.