Warsztaty rękodzieła dla Seniorów w Sosnowcu. Sprawdź termin!

Urząd Miasta Sosnowiec zaprasza wszystkich Kreatywnych Seniorów na kolejne warsztaty rękodzieła, które odbędą się w dniu 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Narad Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 2).

Kreatywne zajęcia dla seniorów

Będą one stanowić część obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2023. Wykonamy na nich recyklingowe ozdoby choinkowe. Celem warsztatów będzie, zachęcenie wszystkich lubiących wykonywać rękodzieło, do jak najczęstszego wykorzystywania do tego typu prac materiałów ekologicznych i nadających się do recyklingu. Tym razem, to uczestnicy warsztatów podzielą się swoimi pomysłami na wykonanie tego typu ozdób.

Osoby, które chcą podzielić się takimi pomysłami, proszone są o przyniesienie materiałów potrzebnych do wykonania ozdoby dla siebie oraz kilku innych uczestników. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejsze zapisy w Dziale Informatorium (ul. Kościelna 11, poziom I) lub pod numerem telefonu 693 266 411.