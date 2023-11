Spotkanie autorskie z Przemysławem Żarskim w sosnowieckiej Mediatece

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 16 listopada o godz.18.00 na spotkanie autorskie z Przemysławem Żarskim, promujące jego najnowszą powieść kryminalną „Grzęzawisko”.

Promocja "Grzęzawiska" w Sosnowcu

Spotkanie w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 poprowadzi Klaudia Plut. Po spotkaniu będzie można nabyć książki Autora i zdobyć dedykację. Wstęp wolny.

Przemysław Żarski (ur. 1982) – Pisarz, autor kryminałów. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Fan górskich szlaków, rocka i literatury. Sosnowiczanin. Laureat Nagrody Kryminalna Piła – dla najlepszej Polskiej Powieści Kryminalnej (2020) oraz Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury (2022).

Publikacje:

Umwelt (2018)

Ślad (2020)

Blizna (2020)

Cierń (2021)

Gabinet luster (2022)

Grzęzawisko (2023)

O czym opowiada "Grzęzawisko"?

"Grzęzawisko" to wstrząsający, nieodkładalny thriller kryminalny, który wciąga od pierwszych stron, wywołując szereg emocji! Prawdziwy rollercoaster poruszający ważne tematy.

W odnalezionych na grzęzawisku kościach kryje się historia zadawnionych krzywd i przerwanego przedwcześnie życia. Podkomisarz Aleksandra Lazar rozpoczyna śledztwo. Jego korzenie sięgają głęboko w przeszłość, do tragedii, w której cieniu lokalna społeczność żyje od lat. A Aleksandrę zmusi do zmierzenia się z prawdą o sobie i swoich bliskich. Ci, którzy mogliby pomóc w rozwiązaniu zagadki, milczą. Zbyt wiele mają do stracenia. A ci, którzy decydują się mówić, mają w tym swój interes. Co wydarzyło się ponad dwie dekady temu, gdy grupa młodych ludzi wybrała się na biwak w środku lasu? Czy po latach uda się dotrzeć do prawdy? A może bagniste tereny wchłonęły ją na zawsze? „Grzęzawisko” to historia pełna napięć i niewiadomych. Opowieść o samotności, braku akceptacji i naiwnej wierze w świat, który dawno przeminął.