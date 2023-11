132 solarne biletomaty dla pasażerów ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

Zarząd Transportu Metropolitalnego podpisał umowę na dostawę i utrzymanie 132 solarnych automatów biletowych. Inwestycja ta przede wszystkim zwiększy dostępność biletów.

Dla pasażerów komunikacji miejskiej bilety staną się jeszcze bardziej dostępne. Zarząd Transportu Metropolitalnego podpisał umowę z firmą Mera-Serwis SGL na dostawę i utrzymanie 132 nowoczesnych automatów biletowych zasilanych wyłącznie energią słoneczną. Ta innowacyjna inwestycja odzwierciedla zobowiązanie ZTM do ciągłego rozwoju i dostarczania pasażerom najlepszych usług.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

ZTM inwestuje w solarne biletomaty nie tylko ze względów ekonomicznych. To także wyraz szacunku dla ekologii. Dzięki wykorzystaniu bardziej opłacalnej energii słonecznej, urządzenia będą działać przy minimalnym wpływie na środowisko. To zgodne z duchem zmian klimatycznych i dążeniem do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ta umowa to także krok w kierunku zapewnienia łatwiejszego dostępu do biletów i większej wygody podróżowania.

Jedną z najważniejszych cech nowych automatów biletowych jest ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ekrany, otwory wrzutowe, czytniki kart płatniczych oraz miejsca odbioru biletów i reszty będą znajdować się na odpowiedniej wysokości – tak, aby były dostępne dla wszystkich, także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami warto również wyróżnić możliwość wywołania trybu kontrastowego, co umożliwi korzystanie z automatów osobom z zaburzeniami widzenia.

Wszystkie bilety oraz różne języki i formy płatności

Nowe automaty biletowe będą umożliwiać zakup wszystkich biletów ZTM – zarówno tych sprzedawanych w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dostępne będą różnorodne formy płatności – kartą, gotówką, blikiem oraz portmonetką w systemie Transport GZM. Ponadto, w nowych urządzeniach, będzie można nie tylko kupić bilet, ale również go zwrócić. W takich przypadkach środki będą przekazywane na elektroniczną portmonetkę na koncie użytkownika w systemie Transport GZM.

Dodatkowo, dzięki nowym urządzeniom pasażerowie będą mogli też doładować swoje konta w systemie Transport GZM.

Z urządzeń swobodnie będą mogli korzystać obcokrajowcy. Automaty będą prowadzić sprzedaż w 4 językach - polskim, angielskim, niemieckim oraz ukraińskim.

Automatów biletowych będzie 2 razy więcej

Obecnie ZTM dysponuje około 140 automatami biletowymi. Dzięki umowie z Mera-Serwis SGL liczba ta zostanie niemal podwojona. Zgodnie z planami, nowe urządzenia zostaną rozmieszczone w każdej gminie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwsze z nich (co najmniej 40 urządzeń) zostaną zainstalowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a ostatnie mają zostać posadowione do kwietnia 2025 r.

Całkowity koszt zakupu oraz utrzymania automatów wynosi ok. 11,6 mln zł.