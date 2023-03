"Patrz i Słuchaj". Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji w Sosnowcu

Na Drodze – "Patrz i Słuchaj", to kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej, skierowanej zarówno do kierujących pojazdami jak i do pieszych, którą Policja będzie prowadziła w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r.

Świadomi na drodze

Celem działań jest uświadomieniem uczestnikom ruchu jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz przestrzeganie podczas korzystania z drogi ostrożności, a w niektórych przypadkach szczególnej ostrożności.

Nowoczesna technologia w samochodach lub dostępna w telefonach sprawia, że unikanie czynników rozpraszających jest coraz trudniejsze. Jednak to od nas zależy w jakim stopniu korzystamy z tych udogodnień, czy podczas jazdy odbieramy połączenia telefoniczne, ustawiamy nawigację, słuchamy głośnej muzyki.

Mimo, że większość informacji dostarcza nam wzrok, nie należy bagatelizować roli sygnałów dźwiękowych. Słuchając głośno muzyki, zwłaszcza poprzez słuchawki, pieszy czy też kierujący może nie usłyszeć klaksonu, sygnału pojazdu uprzywilejowanego i wielu innych dźwięków, które mogą świadczyć o konieczności zachowania ostrożności.

Dynamicznie zmieniające się sytuacje drogowe powodują, że zagrożenie może powstać w bardzo krótkim czasie. Jeśli będziemy mieli rozproszoną uwagę możemy nie dostrzec niebezpiecznej sytuacji.

Na tragiczne konsekwencje zdarzeń drogowych, szczególnie narażeni są niechronieni uczestnicy ruchu. Jest to bardzo różnorodna grupa użytkowników dróg. Należą do niej piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, a także urządzeń wspomagających ruch.

Pamiętajmy jednak, że bez względu na to w jakim charakterze korzystamy z drogi, dla własnego bezpieczeństwa stosujmy zasadę, która jest hasłem prowadzonej akcji: "Na Drodze – Patrz i Słuchaj!"