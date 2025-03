Pokaz filmu "Jutro będzie nasze" – włoski hit w Zagłębiowskiej Mediatece już dziś!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator projektu „Mediateka jest Kobietą”, serdecznie zaprasza 5 marca na pokaz wyjątkowego filmu w reż. Paoli Cortellesi „Jutro będzie nasze”.

Przed nami wyjątkowy pokaz

Pokaz odbędzie się w środę 5 marca 2025 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. Film zaprezentowany zostanie w wersji z polskim lektorem. Wstęp wolny. „Jutro będzie nasze” to niezwykle współczesna opowieść osadzona w powojennej rzymskiej rzeczywistości. To świat kobiet bez prawa do głosu, podejmujących się słabo płatnych prac, w którym siarczysty policzek od męża jest banalną codziennością. Czarno-biały film nawiązujący do neorealizmu jest zrównoważoną kombinacją dramatu i humoru, opowiadającą o zyskiwaniu niezależności, braniu życia w swoje ręce i burzeniu zastanych schematów dla siebie i dla innych kobiet. Brawurowy debiut reżyserski Cortellesi znanej z wielu ról filmowych i teatralnych, osiągnął ogromny sukces frekwencyjny we włoskich kinach oraz zdobył rekordową liczbę nominacji do włoskich nagród filmowych.

Gatunek: komedia/dramat.

Reżyseria: Paola Cortellesi.

Na ekranie: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli.

MEDIATEKA JEST KOBIETĄ

To projekt Zagłębiowskiej Mediateki, którego czwarta edycja rozpoczęła się już 3 marca 2025! Program został opracowany w taki sposób, by każdy znalazł w nim coś interesującego, rozwijającego, pożytecznego, inspirującego.