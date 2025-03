Przed nami koncert – "Lubię Wracać Tam" w MUZIE

Już 9 marca o godz. 19.00 w Sali Widowiskowo – Koncertowej MUZA odbędzie się wyjątkowe połączenie show i muzyki w koncercie “Lubię wracać tam”, z nowymi aranżacjami polskich piosenek.

Nowe aranżacje polskich przebojów

To wyjątkowe wydarzenie poprowadzi pierwszy tańczący i śpiewający w Polsce dyrygent – Sebastian Sikora. Podczas koncertu publiczność usłyszy nowe aranżacje przebojów Kayah, Zbigniewa Wodeckiego, Sanah, Kombi, Alicji Majewskiej, Dawida Podsiadło, Marka Grechuty, zespołu Maanam i innych. Koncert uświetnią gwiazdy The Voice of Poland oraz Szansy na Sukces.

– Dzięki polskim piosenkom oraz wyjątkowemu poczuciu humoru będziecie mogli odreagować i świetnie się bawić po ciężkim tygodniu pracy. U nas każdy znajdzie coś dla siebie: nowe aranżacje starych i nowych polskich przebojów oraz standupowy klimat żartu – mówi Sebastian Sikora, pierwszy tańczący i śpiewający dyrygent w Polsce, Prezes Stowarzyszenia Kulturalny Koneser. Ten koncert to jedno z wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalny Koneser z Wrocławia, które gromadzi najbardziej zapalonych muzyków. Ich misją jest dawanie radości z muzyki innym – dodaje.

Sala Widowiskowo – Koncertowa MUZA im. Władysława Szpilmana ul. Warszawska 2, Sosnowiec. Wstęp od 110 zł.