Dzień Kobiet 2025: Teatr Zagłębia zaprasza na Filmofonię

8 i 9 marca o godz.18.00 Teatr Zagłębia zaprasza na Filmofonię. Koncert piosenek filmowych.

Filmofonia na Dzień Kobiet

Jak przekazują organizatorzy, muzyka towarzyszy filmowi od początku jego istnienia, jest z nim związana do tego stopnia, że trudno go już sobie wyobrazić bez niej. Dlatego, zapraszając na opowieść o kinie lat 20. i 30. XX wieku, posłużą się piosenką i tańcem. Zaproponują rewiową opowieść utkaną z filmowych piosenek. Przeniesiemy się w czasy młodego kina, w czasy kabaretów, tańców, zadymionych kawiarni. W czasy nieskrępowanej zabawy, ale też przeczucia, że historia może nas zaraz zaskoczyć. A skoro w filmach zawsze odbijały się czasy i historia, to będzie to także opowieść o nas samych. O naszych radościach, tęsknotach, marzeniach, ale też o naszych obawach. Wrócimy wspomnieniami do najpiękniejszych piosenek dwudziestolecia międzywojennego. A pomogą nam w tym utwory znane zarówno z polskich jak i zagranicznych filmów, tj.: „Santa Lucia”, „Lili Marleen” czy piosenki Henryka Warsa. Retrospektywną podróż odbędą z nami współcześni filmowi bohaterowie grani przez zespół aktorski Teatru Zagłębia.

Reżyseria: Jacek Jabrzyk, dramaturgia: Wojtek Zrałek-Kossakowski, choreografia: Szymon Dobosik, kostiumy: Iga Słupska, przygotowanie muzyczne: Ewa Zug.

Zespół, który wziął udział w nagraniach podkładów muzycznych w składzie:

Piotr Górka – kontrabas

Michał Rorat – fortepian

Marcin Zupański – saksofon

Łukasz Kurek – perkusja

Czas trwania: 90 minut (bez przerwy)