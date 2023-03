Sosnowiec: Wstrzymanie ruchu na ul. Wojska Polskiego i zmiany w komunikacji miejskiej

Od 29 marca 10 linii komunikacji miejskiej musi zostać objęte zmianami wskutek przebudowy wiaduktu przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu.

Modyfikacje przede wszystkim obejmą regularne linie autobusowe, które w większości przypadków zostaną skierowane na trasy objazdowe. Z racji tego, że odcinek nad torami kolejowymi zostanie wyłączony z ruchu, utrudnienia czekają wszystkich kierowców.

– To jedna z najtrudniejszych logistycznie inwestycji w historii naszego miasta, którą musimy wykonać ze względu na stan obecnego wiaduktu. To nie będzie remont, a wyburzenie starego wiaduktu i budowa zupełnie nowej konstrukcji. Prace będą prowadzone nad ważną, czynną linią kolejową, którą tylko na krótko można wyłączyć z użytkowania. Gdybyśmy budowali nowy wiadukt w innych warunkach to wszystko udałoby się wykonać w ciągu roku, przy czynnej linii kolejowej inwestycja potrwa dwa lata. W czasie prowadzenia budowy piesi będą mogli korzystać z kładki w rejonie przystanku kolejowego Sosnowiec Dańdówka. Przepraszamy za utrudnienia – wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Zarząd Transportu Metropolitalnego i UM Sosnowiec musieli zaplanować zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

– Przy tak dużych inwestycjach utrudnienia są nieuniknione, ale wypracowaliśmy takie rozwiązania, które będą minimalizować niedogodności – mówi rzecznik prasowy ZTM Michał Wawrzaszek. – Z informacjami powinni zapoznać się przede wszystkim mieszkańcy takich dzielnic jak Dańdówka, Niwka i Dębowa Góra. – dodaje Michał Wawrzaszek.

Zmiany na regularnych liniach autobusowych

Modyfikacje obejmą w sumie 10 linii autobusowych. Połowie z nich – 18, 26, 160, 160s i 690 – oraz niektórym kursom linii 902N zmienią się trasy. Autobusy będą jeździć innymi niż dotychczas ulicami, co oznacza, że niektóre przystanki, które do tej pory były przez nie obsługiwane, od 29 marca zostaną wyłączone z użytku.

Kolejne linie objęte zmianami to 55 oraz 220 i 221. W przypadku tej pierwszej zmieni się rozkład jazdy – autobusy poza szczytem będą kursować co ok. 40-50 minut. Natomiast linie 220 i 221 zostaną zintegrowane – autobusy je obsługujące będą kursować pod numerem 220 od przystanku Szczakowa Dworzec PKP, m.in. przez Maczki, Ostrowy Górnicze, Porąbkę, Zagórze, Sielec, aż do sosnowieckiego Urzędu Miasta. Skutkować to będzie poprawą oferty przewozowej na ul Klimontowskiej w Sosnowcu – liczba kursów w dni robocze wzrośnie z 8 do 15 w każdym z kierunków.

Zmiany w zastępczej komunikacji autobusowej

W przypadku zastępczej komunikacji autobusowej zmianą zostanie objęta linia T-26. 29 marca jej trasa zostanie podzielona na dwie części. Zarówno autobusy T-26, jak i Z-26 będą dojeżdżać pod Urząd Miasta, ale te pierwsze od strony Mysłowic, a te drugie od strony Dańdówki.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej znajdują się na stronie internetowej ZTM w zakładce Aktualności – Komunikaty. W tym miejscu została także opublikowana mapka, która obrazuje m.in. nowy przebieg linii. Dodatkowo, tuż przed oraz w pierwszych dniach obowiązywania zmian, w miejscach objętymi największymi zmianami ZTM planuje pracę informatorów terenowych. Pasażerowie mogą również po więcej informacji zadzwonić na bezpłatną i czynną przez całą dobę infolinię ZTM (800 16 30 30).