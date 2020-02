Od początku 2020 r. na śląskich drogach zginęło już aż 20 osób. Większość z nich to piesi

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego – zarówno kierujących, jak i pieszych, o rozwagę oraz kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania.

Przy panujących trudnych warunkach atmosferycznych zdjęcie nogi z gazu, większe skupienie na drodze, noszenie przez pieszych odblasków oraz rozważne przechodzenie przez jezdnię mogą uratować życie.



Początek roku 2020 na śląskich drogach był bardzo tragiczny

Na drogach województwa śląskiego zginęło już aż 20. W 14 przypadkach byli to piesi - najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego. Wpływ na wystąpienie tych tragicznych zdarzeń drogowych miały m.in.: nieuwaga kierujących, nienależyte obserwowanie przedpola jazdy, zaskoczenie, brak wyobraźni i brawura. Te czynniki to determinanty inicjujące powstawanie niebezpiecznych zdarzeń. Właściwa relacja "kierujący – pieszy" i wzajemna dbałość o drugiego uczestnika ruchu drogowego to podstawa bezpieczeństwa, a zarazem odpowiedzialności.

Pamiętajmy, że obecna pora roku charakteryzuje się wcześnie zapadającym zmrokiem, ograniczoną widocznością i śliską nawierzchnią drogi, co zdecydowanie utrudniają poruszanie się po drogach. Często opóźnia to także zauważenie pieszych przez kierujących oraz odpowiednią reakcję na drodze. Przede wszystkim te czynniki, które przy zauważeniu pieszego na drodze nieposiadającego. Dlatego po raz kolejny zachęcamy pieszych do noszenia odblasków lub odblaskowych elementów odzieży – nie tylko poza obszarem zabudowanym. Element odblaskowy to szansa dla kierowcy, który wcześniej nas dostrzeże i będzie miał więcej czasu na podjęcie właściwej reakcji. To z kolei może nas ustrzec przed wypadkiem drogowym. Pamiętajmy - nośmy odblaski - uratujmy siebie i innych.