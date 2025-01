Nowy rok i nowe, porywające tytuły w kinach Helios

Rok 2025 już od pierwszych dni przywita kinomanów dawką pozytywnych, filmowych emocji. W nadchodzącym tygodniu na wielkich ekranach zadebiutują aż trzy różnorodne produkcje: „Dalej jazda!”, „Sztuka pięknego życia” i „Sonic 3. Szybki jak błyskawica”. Ponadto w kinach czekają także największe hity ostatnich tygodni, przedpremierowe projekcje filmu „Kleks i wynalazek Filipa Golarza” oraz stałe cykle.

Sonic 3. Szybki jak błyskawica

Wyczekiwaną nowością dla widzów w każdym wieku jest animacja „Sonic 3. Szybki jak błyskawica”. Tytułowy bohater, Knuckles i Tails łączą siły przeciwko potężnemu Shadowowi. Przybyły z kosmosu jeż przez lata pozostawał w stanie hibernacji, z której niespodziewanie zostaje uwolniony. Tajemnicza postać posiada nieznane wcześniej bohaterom moce, dlatego drużyna Sonica musi szukać nietypowego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety – ich wspólnikiem tymczasowo zostaje Doktor Eggman!

Dalej jazda!

Kolejną premierą jest „Dalej jazda!” – polska komedia łącząca pokolenia. Para seniorów, Ela i Józek, pragną wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Ich troskliwy syn Andrzej z obawy o zdrowie rodziców zamierza ich powstrzymać. W należącym do niego komisie znajduje się jednak stare auto z czasów odległego PRL-u – tak zwana „nyska”, którą małżeństwo postanawia ukraść, aby spełnić swoje marzenie. W produkcji pojawia się plejada gwiazd, między innymi: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski, Anita Sokołowska i Julia Wieniawa.

Sztuka pięknego życia

Najnowszą propozycją sieci Helios jest także dramat „Sztuka pięknego życia”. Almut i Tobias poznają się w wyjątkowo nietypowych okolicznościach, kiedy po wypadku samochodowym oboje trafiają do szpitala. Od tego momentu zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Para buduje wspólny dom i pragnie stać się rodziną, lecz szczęście w ich związku zakłóca brutalna rzeczywistość: kobieta zmaga się z ciężką chorobą... W bohaterów wcielają się uznani i cieszący sympatią widzów aktorzy: Florence Pugh i Andrew Garfield.

Kleks i Wynalazek Filipa Golarza

Od 3 do 6 stycznia widzowie będą mogli przedpremierowo zobaczyć wyczekiwaną kontynuację przeboju – „Kleks i Wynalazek Filipa Golarza”. Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. Profesor Kleks opuszcza magiczny świat, by zmierzyć się z rzeczywistością, a jego miejsce zajmuje ptak Mateusz. Tymczasem wynalazek Filipa Golarza staje się zagrożeniem dla świata wyobraźni...

Listy do M. Pożegnania i powroty

Ponadto w repertuarze kin Helios znajdą się tytuły, które już zostały ulubieńcami widzów. „Listy do M. Pożegnania i powroty” to ciepła, świąteczna komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie, pełna różnorodnych wątków. Wspólnym mianownikiem ukazanych historii jest przeżywanie gwiazdkowego czasu na odmienne sposoby, a także próba odnalezienia miłości i przyjaźni. „Mufasa: Król Lew” to z kolei produkcja poświęcona historii legendarnego króla Lwiej Ziemi. Mufasa zostaje ukazany jako osierocone i zagubione lwiątko. Ratuje go Taka – dziedzic królewskiego tronu. To przypadkowe spotkanie staje się początkiem podróży w poszukiwaniu swojego przeznaczenia.

Vaiana 2

„Vaiana 2” to natomiast kontynuacja uwielbianej animacji ze studia Disney, która opowiada o wybranej przez ocean bohaterce. Tym razem dziewczyna wypływa na dalekie i dawno zapomniane wody Oceanii, aby przełamać niebezpieczną klątwę. Ponadto w niedzielę, 5 stycznia do kin powrócą Filmowe Poranki! W ramach najbliższej odsłony zostanie wyświetlony zestaw odcinków bajki „Strażak Sam”. Pokazom tradycyjnie towarzyszą animacje i konkursy dla najmłodszych.

Kino Konesera

Sieć Helios zaprasza na nowe seanse z cyklu Kino Konesera – w poniedziałek, 6 stycznia zostanie wyświetlony polski tytuł „To nie mój film”. Jego bohaterowie, Wanda i Janek, pragną naprawić swój dziesięcioletni związek i ruszają zimą na wspólny wyjazd nad Bałtyk. Jeśli nie zejdą z plaży i nie złamią zasad podróży – zostaną ze sobą na zawsze, jeśli im się nie uda, nigdy więcej się już nie zobaczą...

Kultura Dostępna

W czwartek, 9 stycznia w repertuarze pojawi się cykl Kultura Dostępna, w ramach którego zostanie wyświetlony film „Idź pod prąd”, ukazujący utworzenie zespołu KSU pod koniec lat 70. Grupa nastolatków z Ustrzyk Dolnych inspiruje się popularnym w Wielkiej Brytanii punk rockiem, a na ich czele staje charyzmatyczny „Siczka”, Eugeniusz Olejarczyk.

Początek roku to doskonały moment na wizytę w kinie! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kin Helios w całej Polsce.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych grup medialnych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (portal Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Eurozet).