Newralgiczny odcinek ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu z dofinansowaniem

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wielu myślało, że już nie ma szans, a jednak się udało! Sosnowiec właśnie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Ostrogórskiej! Tym razem chodzi o najbardziej newralgiczny, blisko 700 metrowy fragment od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do nowego ronda z ulicą Jagiellońską.

Miasto może liczyć na 3 mln zł. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, a całe zadanie będzie kosztowało ponad 10 mln zł. W tej kwocie największa część kosztów związana jest z nową jezdnią wraz z podbudową, drogą dla rowerzystów i chodnikami to ok. 7 mln zł. Sporo również trzeba będzie zapłacić za sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, a także za przebudowę sieci energetycznej i pozostałej infrastruktury.

Dziękuję za wsparcie Jarosławowi Wieczorkowi, wojewodzie śląskiemu – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Ten fragment ulicy Ostrogórskiej bardzo się zmieni

Pojawią się nie tylko nowe chodniki i droga rowerowa, którą będzie można dojechać do Parku Harcerskiego lub pojechać trasą wzdłuż ulicy Zegadłowicza. Zmienią się również dwa przejścia dla pieszych, jedno zostanie doświetlone, a drugie przeniesione bliżej Przedszkola Miejskiego, tam pojawi się też sygnalizacja świetlna. Cała droga zyska nowe słupy oświetleniowe.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy powinien wystartować w czerwcu

To będzie kontynuacja modernizacji z ubiegłego roku, gdy dzięki 2,4 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury przebudowany został 400-metrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do przejazdu kolejowego, wraz z budową nowego ronda. Koszt to 5,4 mln zł.