Marcel Moss w Zagłębiowskiej Mediatece. Sprawdź szczegóły!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza serdecznie na spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, promujące jego najnowszą książkę zatytułowaną „99 ofiar Tytusa Mayera”. Spotkanie, które poprowadzi Magdalena Boczkowska, odbędzie się we wtorek 12 grudnia 2023 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. Po spotkaniu będzie można nabyć książki Autora i zdobyć cenną dedykację. Wstęp wolny.

Spotkanie z Marcelem Moss w Sosnowcu

Marcel Moss to pseudonim literacki polskiego pisarza powieści kryminalnych i tzw. „thrillerów z przesłaniem”. W swoich książkach autor porusza aktualne, ważne problemy współczesnego życia – obecność w Internecie, wirtualne relacje, brak prywatności, hejt, stalking, przemoc, prześladowanie przez rówieśników. W 2019 roku Moss zadebiutował thrillerem „Nie odpisuj”, który jest pierwszą częścią tzw. „Trylogii hejterskiej”, czyli cyklu kryminałów, których akcja osnuta jest wokół wątków związanych ze zjawiskiem przemocy i internetowego hejtu. Prywatnie prowadzi facebookowy profil „Zwierzenie – Marcel Moss”, na którym każdy, kto chce podzielić się swoją historią, może anonimowo napisać o tym, co go nurtuje.

Publikacje (wybór):