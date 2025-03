Za nami Wiosenna Akademicka "Emilka" w Plater

W minionym tygodniu w II LO im. E. Plater w Sosnowcu odbył się cykl spotkań z wykładowcami uczelni wyższych w ramach Wiosennej Akademickiej Emilki.

Wiosenna Akademicka "Emilka"

To cykliczna inicjatywa odbywająca się każdego roku wiosną w Liceum. Plateranie wzięli udział w niezwykle ciekawych i cennych warsztatach oraz wykładach. Tematyka spotkań była związana z każdym profilem Liceum, zatem każdy uczeń poszerzył zakres wiedzy w dziedzinie, z którą wiąże studia oraz przyszłą pracę. Jest to także okazja do tego, by młodzież wnikliwie zaznajomiła się z kierunkami przyszłych studiów, a także okazja do licznych i interesujących rozmów z wykładowcami.

Uczniowie wysłuchali wykładów, między innymi o bezpieczeństwie w Europie, truciznach na świecie, medycznym zastosowaniu konopii, historii Polaków na Zaolziu, o feminatywach w języku polskim, metaforach w naszych głowach, cenach mieszkań, początkach emancypacji, metodach tworzenia rankingu, wyprawach polarnych. Odbyły się także wykłady językoznawcze w języku angielskim czy włoskim. To był niezwykle fascynujący i różnorodny tydzień dla młodzieży.

W Plater zagościli wykładowcy z następujących uczelni:

Uniwersytet Śląski,

Politechnika Śląska,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Śląski Uniwersytet Medyczny,

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,

Uniwersytet Ostrawski.