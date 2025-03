Uwaga! Oszuści wykorzystują metodę na wnuczka w nowej odsłonie

Czy istnieje unowocześniona metoda na wnuczka – niestety tak. W dzisiejszych czasach przestępcy używają sztucznej inteligencji po to, żeby wygenerować głos brzmiący identycznie jak dzwoniący do nas wnuczek lub wnuczka.

– Niestety takiemu oszustwu uległa moja sąsiadka, przemiła starsza pani, ale bardzo łatwowierna. Zadzwonił do niej bardzo zrozpaczony wnuczek, że zaraz wyłączą mu telefon i internet, bo zabrakło mu środków na opłacenie rachunków. Oczywiście co robi babcia? Ulega emocjom. Chcąc pomóc natychmiast, babcia podaje wnuczkowi wszystkie kody do swojego konta, by mógł od razu zapłacić zaległy rachunek. A rzekomy wnuczek czyści konto do zera.

To nie był prawdziwy wnuczek, tylko przestępca podszywający się pod prawdziwego wnuczka i używający sztucznej inteligencji, by całkowicie podrobić głos dzwoniącej do nas osoby – ostrzega Katarzyna Skrzynecka w kampanii "Bankowcy dla CyberEdukacji".