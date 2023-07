Lato z Zamkiem Sieleckim. Sprawdź, co będzie się działo w Sosnowcu! / fot. Zamek Sielecki

Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki zaprasza do zapoznania się z letnim repertuarem.

Program sosnowieckiego Centrum Sztuki

Warsztaty artystyczne

Spotkania ze sztuką – kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci.

Człowiek zaczął tworzyć sztukę w czasach neolitu, znaczy to, że jest to nasza naturalna potrzeba wyrażania siebie. Do tego właśnie chcą zachęcić dzieci, pokazując im, jak tworzyli wielcy artyści.

Wtorki godz. 10 – 11.30

Terminy: 4.07 , 11.07, 18.07, 25.07, 1.08, 8.08, 22.08, 29.08.

Letnie koncerty na dziedzińcu

Niedziela 16.07.2023 godz. 17.00

Amalgalis Duo

Koncert na dwa akordeony

W składzie: Ewa Grabowska – Lis, Daniel Lis

Muzycy są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatami wielu międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych. W duecie na stałe koncertują od 2011 roku. Koncert Amalgalis Duo jest wyjątkową okazją usłyszenia bogactwa brzmieniowego duetu akordeonowego. Muzycy prezentują szeroki repertuar, zawierający różnorodność stylów i gatunków muzycznych. W koncercie, w autorskich aranżacjach, usłyszą Państwo zarówno kompozycje barokowe, romantyczne, czy XX-wieczne, jak i utwory z elementami muzyki folkowej i rozrywkowej. Ciekawy i przystępny sposób prelekcji, realizowany przez samych artystów, przybliży wykonywaną muzykę i ułatwi pełniejszy odbiór jej bogactwa. Pozwoli zatrzeć dystans pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, umożliwiając prawdziwe współuczestnictwo w sztuce.

Niedziela 20.08.2023 godz. 17.00

Entre dos Aguas un Teatro

Koncert muzyki południowoamerykańskiej w wykonaniu polsko-boliwijskiej rodzinnej grupy artystycznej

Podczas koncertu usłyszymy tradycyjne utwory boliwijskie z różnych regionów oraz utwory zabarwione wpływem hiszpańskiej kolonii. W repertuarze znajdą się również rytmy afro-andaluzyjskie i ciekawostki muzyczne Meksyku. Pieśni śpiewane w języku hiszpańskim i quechua przeplatane będą opowiadaniami o ich pochodzeniu, sztuce grania, instrumentach oraz anegdotach z życia artystów. Ta niezwykła artystyczna rodzina tworzy atmosferę otwartości i bliskości z publicznością.

Piątek 1.09.2023 godz. 20.30

Wykład pod gwiazdami: „Różne oblicza miłości w malarstwie Jerzego Nowosielskiego”

Prelekcja: Małgorzata Malinowska-Klimek, historyczka sztuki

Oprawa muzyczna: Klaudia Baca.

Utwory na kontrabas

Klaudia Baca - Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w 2022 otrzymała tytuł doktora muzyki w specjalności kontrabas. Obecnie jest profesorem na włoskiej Akademii Muzycznej gdzie prowadzi działalność koncertową w Szwajcarii, Niemczech i Włoszech. Jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów muzycznych. Występowała jako solistka m.in. z towarzyszeniem Filharmonii Śląskiej oraz Orchestra della Svizzera Italiana. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Foundnation for Talented Musican w Lugano, Stypendium Młoda Polska.

Rok 2023 ogłoszono rokiem Jerzego Nowosielskiego