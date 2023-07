Sosnowiec pierwszym gospodarzem MŚ U-21 w piłce ręcznej mężczyzn!

Województwo śląskie i Miasto Sosnowiec to pierwsi gospodarze Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn do lat 21, które w 2025 roku odbędą się w Polsce.

Sosnowiec jako gospodarz Mistrzostw Świata

Przedstawiciele samorządów oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) podpisali listy intencyjne w sprawie organizacji imprezy. Województwo śląskie będzie Regionem Gospodarzem (Host Region), a Sosnowiec Miastem Gospodarzem (Host City) Mistrzostw Świata mężczyzn do lat 21 w 2025 roku.

– Bardzo dziękuję Zarządowi Województwa Śląskiego oraz Prezydentowi Sosnowca za zaangażowanie, wsparcie i otwartość. Jestem przekonany, że razem zorganizujemy świetne widowisko, które będzie promować polską piłkę ręczną, wartości, jakie niesie sport zespołowy oraz nasz kraj. Zyskaliśmy partnerów, którzy potrafią organizować wielkie imprezy, mają doskonałe możliwości infrastrukturalne, a także inwestują w sport, rozumiejąc jego rolę w integracji społeczeństwa – podkreśla wiceprezes zarządu ZPRP Michał Spieszny.

Województwo śląskie po raz kolejny będzie Regionem Gospodarzem wielkiej sportowej imprezy. Po udanych Mistrzostwach Świata seniorów nadszedł czas na młodzieżową wersję wydarzenia tej rangi.

– Staramy się, by w naszym regionie gościły największe wydarzenia sportowe, budujemy w ten sposób sportową markę. Niedawno najlepsze reprezentacje w piłce ręcznej gościły w Spodku, teraz czas na kolejny krok i organizację następnych dużych imprez sportowych. To także szansa na inne postrzeganie województwa śląskiego, odejście od jego industrialnego charakteru i promocję przez sport i wydarzenia kulturalne – mówi wicemarszałek Województwa Śląskiego, Łukasz Czopik.

– W województwie śląskim po raz kolejny organizujemy wydarzenie o randze światowej. Cieszę się, że możemy ją współtworzyć i w ten sposób promować województwo śląskie. Będziemy tę imprezę bardzo mocno wspierać – dodał członek zarządu Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce rozpoczyna współpracę z Miastem Sosnowcem, które dysponuje niewątpliwie jednym z najokazalszych obiektów sportowych w województwie śląskim – Zagłębiowskim Parkiem Sportowym. Obiekt, który znajduje się w samym sercu Zagłębia oprócz hali sportowej, posiada także stadion zimowy i stadion piłkarski. To tu, w Arenie Sosnowiec zagrają najlepsze młodzieżowe reprezentacje piłki ręcznej mężczyzn.

– ArcelorMittal Park, w którego skład wchodzi Arena Sosnowiec po raz pierwszy będzie gościć rozgrywki piłki ręcznej. Bardzo nam zależy aby mieszkańcy Sosnowca mogli kibicować naszym drużynom narodowym, po to właśnie budowaliśmy nowe obiekty. Cieszę się też, że nasza Arena Sosnowiec budzi takie zainteresowanie. Już nie mogę się doczekać emocji, które będą towarzyszyć mistrzostwom – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Prawo do organizacji Mistrzostw Świata mężczyzn do lat 21 zostało przyznane polskiej federacji na posiedzeniu Rady IHF w Kairze w Egipcie w lutym 2020 roku. To kolejne duże wydarzenie związane z piłką ręczną, które organizuje Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Tylko w ostatniej dekadzie nasz kraj był gospodarzem mistrzostw Europy juniorek (2013), mistrzostw Europy juniorów (2014), mistrzostw Europy seniorów EHF Euro 2016, mistrzostw świata kobiet do lat 18 (2018) oraz wspólnie ze Szwedami mistrzostw świata mężczyzn w styczniu 2023 roku.

Kolejni gospodarze nieznani

Turniej, który odbędzie się na przełomie czerwca i lipca w 2025 roku zostanie rozegrany w czterech halach sportowych. Trzech kolejnych gospodarzy (miasto i region) poznamy już wkrótce. Mistrzostwa Świata mężczyzn do lat 21 odbędą się w Polsce po raz pierwszy w historii. W turnieju wezmą udział trzydzieści dwie drużyny podzielone w fazie eliminacyjnej na osiem grup po cztery zespoły. Do walki o medale awansują po dwie drużyny z każdej grupy. Zespoły, które zajmą trzecie i czwarte miejsca zagrają w turnieju o Puchar Prezydenta IHF i powalczą o miejsca 17-32.

Nadchodzący turniej będzie ekscytującym wyzwaniem dla reprezentacji Polski, która na niedawno zakończonych w Niemczech Mistrzostwach Świata mężczyzn do lat 21 zdobyła Puchar Prezydenta IHF. Polacy awansowali na Mistrzostwa Świata po raz pierwszy od dwudziestu lat i trafili do bardzo silnej grupy ze zwycięzcą poprzedniej edycji, Francją, wicemistrzami świata U21 Chorwacją i USA. Po porażce z Francją i remisie z Chorwacją nie udało im się uzyskać awansu do walki o medale. Zagrali w turnieju o Puchar Prezydenta IHF i pewnie pokonali wszystkie drużyny, które stanęły im na drodze. W kadrze prowadzonej aktualnie przez Zygmunta Kamysa gra trzech zawodników, którzy mają wielką szansę na to, by wystąpić w Mistrzostwach Świata do lat 21 w 2025 roku: Piotr Mielczarski (ur. 2005), Patryk Wasiak (ur. 2004) i Jakub Sladkowski (ur. 2004).