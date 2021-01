Kolejny poszukiwany listem gończym osadzony w areszcie!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni z Zespołu Poszukiwań wytropili i zatrzymali mężczyznę za którym Sąd Rejonowy w Będzinie wydał list gończy. 61-latek był poszukiwany celem odbycia kary ponad 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą orzeczono mu za prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania.

Lekceważenie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania może dla sprawcy skończyć się karą nawet do 2 lat więzienia. 61-latka z Sosnowca ukarano za to przestępstwo, jednak nie stawił się do odbycia kary.

Sąd Rejonowy w Będzinie wydał więc za nim list gończy

Kryminalni z sosnowieckiego Zespołu Poszukiwań wytropili poszukiwanego i zatrzymali go na jednej z ulic w centrum miasta. Trafił do aresztu, skąd zostanie przetransportowany do zakładu karnego, gdzie odbywać będzie zasądzoną mu karę ponad 6 miesięcy pozbawienia wolności.