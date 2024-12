Kolejna Zagłębiowska Giełda Muzyczna rusza w najbliższą niedzielę!

W niedzielę, 22 grudnia 2024, od godz. 11.00 do 15.00 organizatorzy zapraszają do Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, Sosnowiec) na Zagłębiowską Giełdę Muzyczną, organizowaną przez sellmusic.eu!

Odkryj nowoczesne brzmienia, zaopatrz się w klasyki

Po długiej przerwie giełda powróciła, stwarzając przestrzeń spotkań dla muzykomaniaków, gdzie oprócz zakupu nośników, można będzie, jak zawsze, porozmawiać o ulubionych zespołach, podzielić się odkryciami i spędzić czas w towarzystwie innych pasjonatów. Na miejscu znajdą się winyle, kasety i płyty CD – od klasyki rocka i jazzu po najnowsze hity, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Na giełdzie nie zabraknie kąsków, które z pewnością zachwycą każdego kolekcjonera i poszukiwacza muzycznych perełek. Wśród stoisk można będzie znaleźć limitowane edycje płyt, rzadkie winyle z lat 70. i 80., kasety, które od dawna zniknęły z rynku, oraz płyty CD, które stanowią prawdziwe skarby dla miłośników niszowych gatunków. To idealna okazja, by wzbogacić swoją kolekcję o albumy, które są trudne do zdobycia, a które staną się ozdobą każdej płytoteki.

W luźnej atmosferze wystawcy chętnie podzielą się swoją wiedzą o nagraniach, a stoiska pełne płyt i miejsce do odsłuchu sprawią, że poczujesz się jak w domu.

Nie przegap okazji, by wrócić do niezwykłych brzmień analogowych i poczuć ducha prawdziwej giełdy muzycznej.