Katowice i Sosnowiec wysoko w rankingu miast przyjaznych kierowcom

Sosnowiec zajął drugie, a Katowice szóste miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom, w których mieszka poniżej 300 tysięcy mieszkańców. Lista opublikowana przez portal Oponeo powstała we współpracy z aplikacją Yanosik.

To już kolejna edycja znanego rankingu. Zestawienie dzieli polskie miasta na dwie główne grupy – te powyżej i poniżej 300 tysięcy mieszkańców. Specjaliści oceniają każde z nich pod kątem prędkości jazdy, aktualnych cen paliw, kosztów ubezpieczenia i wymiany opon, a także liczby kolizji, dostępności miejsc parkingowych, carsharingu i infrastruktury przyjaznej pojazdom elektrycznym.

W podsumowaniu 2021 roku wygrały Gdańsk i Częstochowa, jednak na drugim miejscu listy miast poniżej 300 tysięcy mieszkańców znalazł się Sosnowiec z oceną ogólną 50 punktów, a na szóstym Katowice z 38 punktami (wspólnie z Radomiem).

Sosnowiec i Katowice wysoko w rankingu miast przyjaznych kierowcom

Okazuje się przy tym, że Katowice są miastem w którym „jeździ się najlepiej”. Co to oznacza? Mowa o osiąganych najwyższych średnich prędkościach w centrum i poza centrum w dniach roboczych od godziny 7 do 21. Stolica województwa wygrywa w tej kategorii rankingu z 34 km/h w śródmieściu i 46 km/h poza głównymi obszarami. Sosnowiec zajął piąte miejsce z odpowiednio 32 i 44 km/h.

Odwrotnie jest niestety w przypadku liczby zgłoszonych w 2021 roku zdarzeń drogowych. W Katowicach odnotowano ich aż 4 599 kolizji, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 15,8 i ostatnie dziesiąte miejsce w tej kategorii. Sosnowiec uplasował się na szóstej pozycji z 1 671 kolizjami (8,4 na tysiąc sosnowiczan).

W kategorii parkowania w przestrzeni miejskiej, a także opłat parkingowych wygrywa zdecydowanie Sosnowiec, gdyż tu kierowcy nie muszą płacić za pozostawienie samochodu – strefa parkowania nie obowiązuje. Katowice uplasowały się na 8. miejscu ze średnią opłatą 3,45 złotych. Stolica województwa jest za to druga w rankingu w kategorii infrastruktury Park N Go – posiada cztery parkingi tego typu o łącznej liczbie 1117 miejsc postojowych (3,8 miejsca na 1000 mieszkańców).

Twórcy rankingu przyjrzeli się również abonamentom i usługom dla parkujących kierowców. Katowice wypadają dobrze, oferując zmotoryzowanym pakiety ogólnodostępne, dla mieszkańców i przedsiębiorców. Pobierają jednak opłaty od motocyklistów.

Sosnowiec króluje w parkowaniu, Katowice wspierają zieloną energię

Katowice uplasowały się na pierwszym miejscu w kategorii miast poniżej 300 tysięcy mieszkańców przyjaznych ekologii i czystej energii. Miasto posiada 77 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych, co daje jeden punkt na 2,1 km kw. Sosnowiec zajął szóste miejsce z 6 stacjami (15,2 km kw).

Stolica województwa znajduje się też wysoko w kategorii carsharingu (2 miejsce po Gdyni). W mieście możemy wynająć łącznie 62 „auta na minuty”, co daje 02, samochodu na 1000 mieszkańców.

Co z tankowaniem? Okazuje się, że najtaniej paliwo kupimy w Sosnowcu! Średnio za paliwo w 2021 roku kierowcy płacili odpowiednio: 4,33 zł/l PB, 4,32 zł/l ON i 2 zł/l LPG. Katowice uplasowały się na 5. pozycji.

Katowice i Sosnowiec znalazły się w środku stawki w kategorii cen polis OC. W obu miastach średnia cena ubezpieczenia samochodu wyniosła 605 złotych w 2021 roku.

Gdzie natomiast najtaniej wymienimy opony? W województwie śląskim będzie to Częstochowa ze średnią ceną 21,64 złotych za jedną oponę. Katowice zajęły czwarte miejsce z ceną 23,96 złotych, a Sosnowiec szóste – tu za zmianę ogumienia za sztukę zapłaciliśmy w 2021 roku średnio 24,95 złotych.