Kaiser rusza w trasę! Nowy pojazd Sosnowieckich Wodociągów

Sosnowieckie Wodociągi do swojej floty samochodów mogą już dopisać wart blisko 2,5 mln zł pojazd. To specjalna jednostka Kaiser CityCycler, czyli sprzęt do czyszczenia i usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych.

– Pojazd specjalny z zabudową typu CityCycler firmy Kaiser to najmniejsze urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji z ciągłym systemem odzysku wody (water-recycling) spośród zabudów tworzonych przez firmę z Lichtensteinu. Została wykonana na 2-osiowym podwoziu firmy MAN o DMC 18 t i spełniające wymagania przepisów ruchu drogowego dotyczące dopuszczalnych mas. Kompaktowe wymiary pojazdu (wys. 3104 mm, szer. 2950 mm, dług. 6899 mm) umożliwiają maksymalną mobilność w zabudowanym terenie, wąskich uliczkach, wśród ciasno zaparkowanych pojazdów. Dodatkowo podwozie pojazdu zostało wyposażone w pneumatyczne tylne zawieszenie umożliwiające w zależności od potrzeb w terenie na podnoszenie lub obniżenie pojazdu – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Sprzęt służy do czyszczenia i usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych

– W rurociągach znajdujemy najróżniejsze rzeczy są to na przykład nawilżone chusteczki czy ręczniki papierowe, które skutecznie potrafią zablokować kanalizację. Dzięki sprzętowi, który potrafi wytworzyć naprawdę duże ciśnienie jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemem, usuwając powstałe zatory i umożliwiając bezproblemowy odbiór ścieków – wylicza prezes Kopczyński.

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi również specjalna dysza z obrotową głowicą i łańcuchami.

– Upraszczając można to przyrównać do obrotowej drucianej szczotki, którą można włożyć do rury. Szczotka obracając się, usuwa wszystko na swojej drodze – opisuje Ryszard Szteler, kierownik działu mechanicznego Sosnowieckich Wodociągów.

Główne podzespoły zabudowy pojazdu to przemiennik ciśnienia KDU oraz pierścieniowa pompa wodna KWP i filtr systemu odzysku wody ROTOMAX. Trzysekcyjny przemiennik ciśnienia KDU 148 (2 sekcje wodne, 1 olejowa) o napędzie hydraulicznym. Opracowana przez firmę Kaiser zasada działania przemiennika, gdzie ciśnienie i strumień oleju zamieniane są w sposób bezpośredni w ciśnienie i strumień wody, dzięki niewielkiej ilości suwów, niewrażliwości na zanieczyszczoną wodę oraz jego cichej pracy, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody. Wydajność tego przemiennika ciśnienia wynosi 220l/min. Przy maksymalnym ciśnieniu 200 Bar.

– Innymi słowy system recyklingu pozwala na filtrowanie wysysanych ścieków, a odzyskaną wodę wykorzystuje do dalszej pracy płukania kanałów bez konieczności częstego uzupełniania. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, eliminując konieczność częstego opróżniania samochodów z nieczystości w oczyszczalni i ponownego napełniania zbiornika wodą czystą. Duże znaczenie ma też fakt znacznych oszczędności wody pitnej, zużywanej do czyszczenia w porównaniu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej samochodami bez systemu odzysku wody – dodaje Szteler.

Drugim bardzo ważnym elementem jest pierścieniowa pompa próżniowa z płaszczem wodnym (wydajność 900 m3/h w zakresie ciśnień: od min. -0,085 MPa do 0,05 MPa) KWP 900i firmy Kaiser.

Sterowanie urządzeniami możliwe jest dzięki zastosowaniu bezprzewodowego zdalnego sterowania za pomocą pilota oraz pulpitu sterowniczego, co zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących przy czyszczeniu sieci.

Sosnowieckie Wodociągi S.A. zarządzają siecią kanalizacyjną o długości prawie 470 km. To nie pierwszy „Kaiser” w barwach Sosnowieckich Wodociągów, w tej chwili firma eksploatuje dwa takie pojazdy. Większy jest ten kupiony w 2018 roku za 3,3 mln zł. Kolejny (średni) pełni służbę od 2011 roku (koszt 2 mln zł). Przedsiębiorstwo do czyszczenia kanalizacji używa też kupionego w 2004 r. za 1,5 mln zł samochodu z zabudową „Mźller” (zabudowany na bazie Mercedesa), który powoli kończy „służbę” w barwach SW oraz samochodu ciężarowego DAF z włoską zabudową firmy „JUROP” , którego koszt zakupu w 2006 roku wyniósł 1,1 mln.

Dane techniczne