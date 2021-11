Już jutro spotkanie z Grzegorzem Kielarem i Jerzym Dudą

Filia nr 2 – Rudna IV (ul. Gospodarcza 32) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu serdecznie zaprasza w czwartek 25 listopada 2021 o godz. 17.00 na wyjątkowe popołudnie z poezją. Gośćmi tego magicznego spotkania będą Grzegorz Kielar oraz Jerzy Duda. Wstęp wolny.

Poetycki listopad w sosnowieckiej bibliotece

Grzegorz Kielar urodził się w 1954 roku, mieszka w Tarnowskich Górach. W przeszłości pracował jako nauczyciel. Zadebiutował w roku 2011 tomikiem „I chyba lepiej tak”. Od tego czasu wydał jeszcze trzy tomiki: „Skrajem” w 2014, „Węzły węzełki w 2016 i „Rozmowy z czasem” w 2021. Jego teksty były prezentowane w krakowskim i katowickim radiu, weszły również do antologii pt. „Czy w tym mieście mieszka poeta”. Grzegorz Kielar jest laureatem wielu konkursów poetyckich m.in. Turnieju Jednego Wiersza, Konfrontacji Literackich w Głogowie, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu. Jego wiersze zostały przetłumaczone na język litewski i ukazały się w kilku litewskich czasopismach kulturalnych. Jest współorganizatorem spotkań poetyckich w ramach Salonu Literackiego przy Tarnogórskim Centrum Kultury.

„Rozmowy z czasem” to najnowszy tomik wierszy Grzegorza Kielara. To zbiór tekstów napisanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Autor opowiada w nich o swoich przeżyciach, niepokojach i tęsknotach. Jak sam mówi: „Przechadzam się niejako po swoim życiu wzdłuż i wszerz i zaglądam w jego zakamarki. To, co widzę, zapisuję w poetyckim pamiętniku”. Książka opatrzona jest wstępem nominowanej do Nagrody Literackiej „Nike” poetki Mirki Szychowiak. Z kolei za skład i oprawę graficzną odpowiedzialny jest Ryszard Pielesz – ceniony artysta oraz wykładowca Uniwersytetu Śląskiego prowadzący pracownię grafiki projektowej.

Jerzy Duda poeta, pieśniarz, związany z grupą poetycką „Obok sceny”. Do tej pory ukazały się dwie książki jego autorstwa: „Początek” oraz „Żłobek codziennej starości duszy mej”. Doświadczony przez życie przelewa swoje myśli na papier i wie, że to dopiero początek...

