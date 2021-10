"Immortal Kombat" – pokaz filmu, spotkanie z twórcami, muzyka na żywo

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza w czwartek 4 listopada 2021 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) na pokaz filmu dokumentalnego „Immortal Kombat” i spotkanie z twórcami – Julią Karasiewicz i Tomaszem Kazaneckim. Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu Dawida Portasza – autora ścieżki muzycznej do filmu. Wstęp wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki.

„Immortal Kombat” (57 min)

reż. Julia Karasiewicz

scenariusz: Julia Karasiewicz, Tomasz Kazanecki

występują: Adam Bielecki, Robert Friedrich, Jarosław Makowski, Jacek Prusak, Anita Skwara, Tadeusz Sławek i inni.

Opis filmu:

Fani gier komputerowych z początku lat dziewięćdziesiątych zapewne pamiętają kultową bijatykę o zbliżonej nazwie. Tym razem chodzi o coś zupełnie innego. Film „Immortal Kombat” opowiada o najważniejszym problemie dotykającym wszystkich ludzi: sprawie życia i śmierci. O tym, czy da się uniknąć odejścia, o naszych szansach na życie wieczne, a nawet na nieśmiertelność. W filmowych kadrach przewijają się osoby znane z różnych sfer - filozofowie, teolodzy, księża, lekarze, językoznawcy, innowatorzy i muzycy. O swych doświadczeniach opowiada pacjent, który przeżył śmierć kliniczną, swe relacje przedstawiają himalaiści, którzy wielokrotnie przebywali w "strefie śmierci". W filmie zostały zakodowane różne spojrzenia na problem – katolickie i ateistyczne, technokratyczne i humanistyczne, duchowe i futurologiczne. Dokument stawia trudne pytania, podsuwa alternatywne odpowiedzi. Na końcu jednak skłania do osobistej refleksji, z którą każdy musi zmierzyć się sam.

Julia Karasiewicz

Absolwentka wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zawodowo zajmuje się fotografią, filmem, animacją i dziennikarstwem. Pracując początkowo jako montażystka wideo, specjalizująca się w krótkich formach, w ostatnich latach zaczęła angażować się w filmy dokumentalne. W obszarze jej głównych zainteresowań artystycznych leży człowiek w relacji zarówno do kultury, jak i natury. Obecnie coraz bardziej pochłaniają ją kwestie ekologiczne. Pierwszy film dokumentalny w jej reżyserii – „Immortal Kombat” – miał premierę w czerwcu 2021 roku.

Tomasz Kazanecki

Absolwent Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zawodowo zajmuje się głównie pozycjonowaniem i optymalizacją treści w internecie oraz dziennikarstwem. Po latach pracy z tekstem pisanym odkrył w sobie pasję do kolejnej formy prezentacji rzeczywistości, jaką jest wideo. Prywatnie reprezentant myśli, o której śpiewał Bob Marley - "positive things happen to positive thinkers".

Dawid Portasz

Legenda polskiej muzyki reggae, lider zespołu Jafia (ex. Jafia Namuel), a także współtwórca projektów Rastasize, Sedativa oraz Millennium. Obywatel planety Ziemia, śpiewający o sobie - "space traveller". "You can do anything you want - just have no fear" - brzmi przesłanie zawarte na nowej płycie Portasza i Jafii - "New Power Soul". Muzyka stworzona przez Dawida wybrzmiewa także w filmie "Immortal Kombat". Podczas spotkania w Mediatece artysta zaprezentuje kilka piosenek nawiązujących do tematyki omawianej w dokumencie.

Anita Skwara

Filmoznawczyni i kulturoznawczyni, długoletnia wykładowczyni uniwersytecka i pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego, doktorat poświęcony twórczości filmowej Petera Greenawaya obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka prac naukowych z zakresu kina współczesnego, analityki filmowej i styku medycyny i mediów audiowizualnych. Krytyk filmowy, obecnie animatorka i promotorka kultury. Członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, oraz Europejskiej Akademii Filmowej. Współpracuje stale z Instytucją Filmową Silesia Film.

Wstęp na spotkanie możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. Dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do: