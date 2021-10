"Showtime. Historie musicalowe!" - spotkanie dla miłośników teatru, muzyki i tańca

4 października 2021 o godz. 18.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 7. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza do Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) na spotkanie „Showtime. Historie musicalowe!”, poświęcone historii musicalu, prowadzone przez dyrektora artystycznego Teatru Syrena - Jacka Mikołajczyka. Wstęp wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki.

Jacek Mikołajczyk o historii musicalu

Podczas spotkania Jacek Mikołajczyk podzieli się z widzami swoją rozległą wiedzą na temat musicalu, a Maciej Tomaszewski zasiądzie przy pianinie. Spotkanie wypełnią opowieści o tym, jak musical budował swoją wielkość i co ciekawego w musicalu dzieje się dzisiaj. Ile musical ma lat? Który musical był musicalem pierwszym? Kiedy musical dotarł do Polski? Ile razy ogłaszano śmierć musicalu i czy w takim razie musical żyje? Co czeka musical w najbliższej przyszłości? Odpowiedzi na te i inne pytania złożą się na rozwiązanie zagadki narodzin musicalu oraz jego pozycji najpopularniejszego gatunku teatralnego na świecie. Całość będzie bogato ilustrowana wizualnie i muzycznie, dodatkowo spotkanie uświetni występ aktorki Teatru Syrena - Jolanty Litwin-Sarzyńskiej.

Wejściówki do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki. Jedna osoba może pobrać maksymalnie po 2 wejściówki na imprezę. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).

Jacek Mikołajczyk jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim oraz reżyserii teatru muzycznego na krakowskiej PWST i Akademii Muzycznej. Jego przedstawieniem dyplomowym był musical Przebudzenie wiosny Duncana Sheika, który wyreżyserował na Scenie im. S. Wyspiańskiego krakowskiej PWST. Jest doktorem nauk humanistycznych i aktywnie działa na niwie naukowej. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, wykładał na University of Washington w Seattle (2012-2013) oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (2014-2015). Stypendysta Fulbrighta. W latach 2002-2014 był kierownikiem literackim Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Debiutował na profesjonalnej scenie w 2015 roku w Gliwickim Teatrze Muzycznym musicalem Rodzina Addamsów Andrew Lippy we własnym tłumaczeniu, za który otrzymał nagrodę teatralną ZŁOTA MASKA w kategorii najlepszy reżyser. Przedstawienie to zostało też uznane za najlepszy spektakl muzyczny roku przez kapitułę Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury. W 2016 roku wyreżyserował w Teatrze Muzycznym w Poznaniu musical Zakonnica w przebraniu, a rok później, na tej samej scenie, Nine. Przełożył m.in. musicale: Nine, Zakonnica w przebraniu, Kobiety na skraju załamania nerwowego, Hair, Tarzan, Ragtime, Przebudzenie wiosny, 42 ulica i High School Musical. Od września 2017 r. pełni funkcję dyrektora ds. artystycznych Teatru Syrena w Warszawie. W 2020 r. w sosnowieckim Teatrze Zagłębia wyreżyserował spektakl Przodownicy miłości. Rewia związkowo-robotnicza, inspirowany broadwayowskim hitem Pins and Needles, który reżyser przeniósł w realia robotniczego Sosnowca.