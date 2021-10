Ruszyły zapisy do Klubu Teatralnego w Teatrze Zagłębia

Teatr Zagłębia wznawia działalność Klubu Teatralnego i ogłasza nabór dla osób dorosłych. Zajęcia prowadzone przez Ryszardę Bielicką-Celińską pozwolą spróbować swoich sił na scenie oraz doszlifują kunszt aktorski. Kurs trwa od listopada do czerwca, a warsztaty odbywają się w dwa poniedziałki w miesiącu.

– Oglądanie spektaklu to znacznie więcej, niż tylko poznawanie ciekawych historii. Teatr może funkcjonować jako miejsce twórczego działania i ożywionej dyskusji o współczesności i to od nas zależy, czy wnioski z tej rozmowy wykorzystamy, by inicjować zmiany w otaczającym nas świecie. Chcąc stwarzać naszym widzom przestrzeń do wspólnej aktywności, kontynuujemy działania Klubu Teatralnego, do współtworzenia którego zapraszamy – mówi Agata Kędzia, edukatorka teatralna.