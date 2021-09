Plac przed dworcem z niespodzianką dla mieszkańców

Coraz bliżej końca są prace związane z przebudową placu przed dworcem kolejowym w centrum miasta. Efektem ma być oddanie tej przestrzeni mieszkańcom, a nie jak dotychczas, zmotoryzowanym.

Za przebudowę odpowiada firma AGC z Bytomia. Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach, na zlecenie Sosnowca, w styczniu 2018 roku wygrało biuro projektowe AMAYA Architekci z Katowic.

- Chcemy tchnąć nowe życie w to jedno z centralnych punktów naszego miasta, a przede wszystkim centrum Sosnowca - mówi Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.

Prace ruszyły w sierpniu 2020 roku. Na placu przed dworcem widać już pawilon, który docelowo będzie oszklony i wykończony zielonym dachem. Tutaj będą znajdowały się lokale gastronomiczne. Pojawi się również fontanna, nowe ławki, ozdobne krzewy oraz drzewa. Tych ma być więcej, niż pierwotnie zakładano.

- Wprowadziliśmy zmiany w projekcie. Teraz jeszcze tego nie widać, ale ostatecznie będzie więcej zieleni niż wstępnie zakładaliśmy. Myślę, że będzie to ogromna zmiana, biorąc pod uwagę, że dotychczas był tu sam beton - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Obecnie na placu pojawiły się zagłębienia, w których nasadzona będzie zieleń niska.

Drzewa będą miały kilka metrów wysokości. W sumie będzie och blisko 30, choć dotychczas było jedno...

Na miejscu pojawi się dwumetrowy, przestrzenny i podświetlany napis „Sosnowiec łączy”, który ma stanąć na wprost dworca. Na placu będzie nowe oświetlenie i monitoring. Ta część ma być gotowa do końca roku.

Jednak prawdziwą niespodziankę mieszkańcy będą mieli bliżej tzw. kościółka kolejowego.

- W trakcie prac ziemnych, natrafiliśmy na schrony przeciwlotnicze. Analiza wykazała, że są to obiekty z okresu wojennego. Pomyśleliśmy, że to doskonała okazja, aby pokazać je mieszkańcom. To oczywiście wpłynie na termin prac, ale myślę, że warto czekać - mówi Arkadiusz Chęciński.