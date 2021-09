Spółka Tramwaje Śląskie S.A. właśnie ogłosiła przetarg na modernizację torowiska na ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu. Potencjalni wykonawcy mają czas do 20 października na zgłaszanie swoich ofert.

Modernizacja torowisk tramwajowych trwa!

Niedawno Tramwaje Śląskie informowały o budowie nowej linii w dzielnicy Zagórze. Teraz ogłoszono przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy przebudowy torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Przypomnijmy, że w Sosnowcu trwa także remont wielu innych torowisk, w tym na ul. Małachowskiego oraz wzdłuż ulic gen. Andersa i 1 Maja. Niebawem zakończy się też procedura odbiorowa dla zadania wzdłuż ul. Będzińskiej. A w planach jest modernizacja linii w Niwce i Dańdówce.

Teraz przyszedł czas na remont torowiska na ul. Wojska Polskiego. Zgodnie z przetargiem ogłoszonym 15 września, zadanie to obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego od ul. gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich. To ok. 3,5 km odcinka istniejącej linii jednotorowej.

- Będzie szybciej, lepiej i bezpieczniej - przekonuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

12 miesięcy na realizację inwestycji

W ramach realizowanej inwestycji dobudowany zostanie drugi tor. Czas na zgłaszanie ofert wykonawcy mają do 20 października. Tego dnia nastąpi też otwarcie kopert. Wyłoniony wykonawca będzie miał 12 miesięcy na zrealizowanie zadania.

– Bardzo zależało nam na tym, by przy tej modernizacji wybudować linię dwutorową, jednak na części trasy okazało się to niemożliwe. Cieszy jednak, że ponaddwukilometrowy fragment tej linii zyska drugi tor, co zdecydowanie poprawi elastyczność ruchu tramwajów kursujących między Sosnowcem a Mysłowicami. Powstaną też nowe perony, integrując przy tym komunikację tramwajową i autobusową – mówi Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński dodaje:

– To bardzo wyczekiwana przez nas i mieszkańców inwestycja, poprawiająca nie tylko czas przejazdu tramwaju, ale i bezpieczeństwo. Przede wszystkim pasażerowie nie będą już wsiadać i wysiadać bezpośrednio na drogę. Zarówno na Pawiaku jak i w rejonie ulicy Niweckiej wybudowane zostaną perony, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo.

Jak zdradził Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie, w rezultacie prac prowadzonych od skrzyżowania w Dańdówce przez wiadukt nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Dańdówka do przystanku Niwka Pawiak powstanie linia dwutorowa, a na odcinku od przystanku Niwka Pawiak do wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich wybudowana zostanie linia jednotorowa, z mijanką w rejonie przystanku Niwka Kościół. Co więcej, wydzielone torowisko wykonane zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych ze sprężystym montażem szyn.

- W rejonie skrzyżowań i przejazdów torowo-drogowych w większości zastosowane zostaną prefabrykowane płyty torowe z szynami montowanymi w komorach za pomocą mas poliuretanowych. Powstaną nowe perony przystankowe, posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe z nową siecią, przebudowany zostanie układ zasilania oraz instalacje podziemne, zabudowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice. – podkreśla rzecznik prasowy spółki.

Zadanie jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.