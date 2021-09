Helios zaprasza na ekscytujące seanse filmowe!

Już 17 września Helios zaprosi widzów na dwie mocne premiery – obydwie równie rewelacyjne i uwzględniające różny wiek kinomaniaków. „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” z pewnością przypadnie do gustu starszym widzom, którzy cenią dobre dialogi, zaskakujące zwroty akcji i świetną muzykę. Młodszego odbiorcę zachwyci premiera obrazu „Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła” – kontynuacja przygód chłopca, którego tata jest potomkiemŚ legendarnego Yeti. Moc emocji gwarantowana!

Kino Helios - Sosnowiec

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"

Gdzie spędzić piątkowy wieczór? Oczywiście w Heliosie, oglądając komedię „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” w reżyserii Mateusza Rakowicza, w której wrażeń na najwyższym poziomie dostarczą między innymi: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz i Jakub Gierszał. Komedia akcji, inspirowana prawdziwą historią Zdzisława Najmrodzkiego, prawdziwej gwiazdy przestępczego półświatka i legendarnego króla ucieczek, który blisko 30 razy wymknął się organom ścigania PRL, zachwyca całościowo – fabułą, muzyką, zdjęciami i oczywiście grą aktorską. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała Polska!

"Small world"

Jeżeli o mocnym kinie mowa, Helios poleca również produkcję „Small world”, w której widzowie zobaczą Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę, Piotra Stramowskiego i Enrique Arcego. Świat przestępczy wbrew pozorom do małych absolutnie nie należy. W tajemniczych okolicznościach sprzed rodzinnego domu zostaje uprowadzona dziewczynka. Po latach policjant wpada na trop, który pozwala mu wrócić do sprawy i dotrzeć do uprowadzonej OliŚ Przebywa ona w Bangkoku, gdzie musi spełniać wszystkie zachcianki bogatego biznesmena. Co się stanie, gdy los zetknie dziewczynę z polskim stróżem prawa?

"Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła"

Helios pamięta także o najmłodszych, których już w najbliższy piątek zaprosi na premierowe seanse filmu „Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła”. W drugiej części bestsellerowej animacji z 2017 roku tata Adama, który dzięki wielkiej popularności pomaga chronić przyrodę, wyrusza na ratunek mieszkańcom dalekiego rezerwatu. Tutejsze zwierzęta zagrożone są wyginięciem, ponieważ bezduszne szefostwo wielkiej firmy paliwowej zamierza w samym środku puszczy zbudować wielką fabrykę. Od wyjazdu ojciec nie daje znaku życia, Adam zbiera więc swoją rodzinę i kosmatych przyjaciół (z niedźwiedziem Burym i szopem Huncwotem na czele), by wyruszyć z misją ratunkową. To, co odkryją w dalekiej puszczy, sprawi, że... zjeży im się włos na głowie, a na grzbiecie futro. Będą musieli użyć wszystkich swoich talentów, aby pokonać intruzów, odnaleźć zaginionego ojca i ocalić rezerwat.

Seanse dla dzieci

Na tym jednak nie koniec! Nadchodzący tydzień to swoiste święto kina dla dzieci, na których oprócz Małej Wielkiej Stopy czeka również „Psi Patrol” – przygody odważnych psiaków i chłopca – bohaterów, których najmłodszemu widzowi z pewnością nie trzeba przedstawiać, a także film „Rodzinka rządzi”. Przedpremierowe pokazy animacji rozśmieszającej do łez całą rodzinę odbędą się już w najbliższy weekend, 18 i 19 września, a towarzyszyć im będą konkursy oraz niespodzianki.

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

W repertuarze kin Helios nie zabraknie również świetnego fantasy. W filmie studia Marvel „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” Simu Liu wciela się w Shang-Chi, który musi zmierzyć się z przeszłością po tym, jak zostaje wciągnięty w sieć tajemniczej organizacji Dziesięciu Pierścieni.

"Teściowie"

A wielbicielom komedii nie umknie z pewnością polski obraz „Teściowie” – wesele, nieuniknione konfrontacje, zderzenie dwóch światów, a w centrum zdarzeń Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna oraz Adam Woronowicz. Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Tego filmu absolutnie nie można przegapić!

"Na rauszu"

W poniedziałek, 20 września, w ramach cyklu Kino Konesera widzowie poznają natomiast losy pewnego alkoholowego eksperymentu, oglądając mistrzowską produkcję „Na rauszu”. Ten nagrodzony Oscarem film opowiada o grupie przyjaciół - nauczycieli w szkole średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu w organizmie otwiera umysły na otaczający nas świat. Gdy rozpoczynają eksperyment, starając się utrzymać stały poziom alkoholu we krwi przez cały dzień pracy, nie spodziewają się, że będzie miał bardzo różne skutki dla każdego z nich.

"ANDRÉ RIEU – Znowu razem!"

Już dwa dni później, 22 września, odbędą się pokazy „ANDRÉ RIEU – Znowu razem!” – muzycznej, ponad 2-godzinnej uczty kinowej. Najciekawsza kompilacja wystąpień Mistrza i jego Orkiestry w Sydney, Meksyku, Istambule i Nowym Jorku zachwyci wszystkich melomanów. Fantastyczny, przestrzenny dźwięk oraz znakomita jakość obrazu sprawią, że widzowie poczują się tak, jakby byli w sali koncertowej, w samym sercu muzycznych wydarzeń.

