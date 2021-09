Helios zaprasza na ekscytujące seanse!

W najnowszym repertuarze królować będą najlepsze produkcje. Już 1 września na ekranach zadebiutuje romans „After. Ocal mnie”, ponadto sieć zaprasza na premiery: najnowszy film studia Marvel „Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni” oraz bajkę „Psi Patrol Film”. Każdy z pewnością znajdzie propozycję dla siebie, tym bardziej, że na ekranach Heliosa wyświetlone zostaną także: film familijny „Czarny młyn”, najnowsza komedia Kingi Dębskiej „Zupa nic” oraz historia najwierniejszego psa świata - „Lassie, wróć!”.

„After. Ocal mnie” to gorąca ekranizacja trzeciej części bestsellerowego cyklu, który rozpala wyobraźnię widzów na całym świecie. Tessa staje przed trudną decyzją. Właśnie, gdy jej związek z Hardinem rozkwita na nowo, dziewczyna otrzymuje propozycję, która może otworzyć przed nią drzwi do wielkiej kariery. Warunkiem jest przeprowadzka na drugi koniec kraju. Podczas najbliższego weekendu w ramach cyklu Nocne Maratony Filmowe sieć zaprezentuje widzom wszystkie części tej popularnej serii. To będzie wyjątkowa noc pełna niezwykłych uczuć, doznań i namiętności...

W nowym filmie studia Marvel „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” Simu Liu wciela się w Shang-Chi, który musi zmierzyć się z przeszłością, po tym jak zostaje wciągnięty w sieć tajemniczej organizacji Dziesięciu Pierścieni. Film wyreżyserował Destin Daniel Cretton, a wyprodukowali Kevin Feige i Jonathan Schwartz. Na oczach widzów rodzi się właśnie nowa legenda Marvela!

Na najmłodszych kinomanów w repertuarze Heliosa czeka natomiast uroczy film animowany zrealizowany na podstawie uwielbianego przez dzieci na całym świecie serialu „Psi Patrol”. To opowieść o bohaterskich pieskach i o chłopcu, którzy niosą pomoc potrzebującym. Film udowadnia, że żaden piesek nie jest za mały na wielką przygodę!

„Teściowie” to szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To nie jest kolejna komedia romantyczna – to film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel. Czy przyjęcie po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Wszyscy początkowo są w szoku. Co się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie... wybucha prawdziwa bomba!

„Czarny młyn” to tworzony z rozmachem film przygodowy, jakiego jeszcze nie było! Iwo i grupa jego przyjaciół mieszkają w miasteczku, w którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Żądnych przygód przyjaciół zaczynają fascynować górujące nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym Młynem... Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń. Odkrywają, że w Młynie żyje tajemnicza siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem.

Kinga Dębska, reżyserka „Zabawy zabawy”, powraca z nowym filmem! Już pod koniec sierpnia razem z nią widzowie będą mogli cofnąć się do czasów PRL-u, by ponownie spotkać się z Martą i Kasią - siostrami, które w hicie „Moje córki krowy” próbowały odbudować swoją relację. Teraz spotkają je kilkanaście lat wcześniej; jeszcze gdy były nastolatkami, którym przyszło żyć w jaskrawo barwnych czasach. „Zupa nic” to słodko-gorzka opowieść o świecie, który wszyscy dobrze znamy i za którym tęsknimy - za światem dzieciństwa. Rodzinne relacje nakreślone z wielką czułością i empatią, doza przekory, porcja terapeutycznego śmiechu, wzruszeń oraz ujmująca „melancholia meblościanek”.

Najsłynniejszy pies świata powraca na duże ekrany w filmie „Lassie, wróć!”. To chwytająca za serce historia nierozerwalnej przyjaźni chłopca i jego wiernego owczarka Collie, oparta na bestsellerowej książce Erica Knighta. Jej najnowsza, czarująca humorem ekranizacja oferuje zabawną i poruszającą przygodę dla całej rodziny. To kino familijne i bohater, którego kochają wszystkie pokolenia!

W poniedziałek, 6 września w ramach cyklu Kino Konesera widzowie będą mogli zobaczyć obsypany nagrodami dramat „Minari”. W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi przeprowadza się wraz z rodziną z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są niestety zadowoleni z przenosin. Jakby tego było mało, do rodziny dołącza także nieco szelmowska babcia z Korei... Zaskakująca i zawadiacka, a jednocześnie pełna czułości, uniwersalna opowieść o delikatnej sztuce zapuszczania nowych korzeni, która wymaga czasu, cierpliwości i pokory, trafnie nawiązująca do wytrzymałego koreańskiego zioła minari, które wyrośnie wszędzie, gdzie się je posadzi.

