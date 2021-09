Jesienne seanse na ekranach Heliosa!

Pierwszy dzień jesieni warto uczcić zbieraniem liści, ale drugi, przypadający na najbliższy piątek, koniecznie spacerem... do kina Helios, gdzie czekać będzie moc filmowych atrakcji, odpowiednich na każdą pogodę ducha! Na ekranach każdy kinoman znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek czy ulubiony gatunek filmowy!

Kino Helios - Sosnowiec

Żeby nie było śladów

24 września dorosłym widzom krew w żyłach zmrozi film "Żeby nie było śladów", wyróżniający się rewelacyjnym scenariuszem opartym na prawdziwej historii i doskonałą grą aktorską Sandry Korzeniak, Tomasza Ziętka oraz Mateusza Górskiego. Polska, rok 1983. W kraju, mimo zawieszenia, wciąż obowiązuje stan wojenny, mający na celu zduszenie solidarnościowej opozycji. 12 maja Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki, zostaje zatrzymany i ciężko pobity przez patrol milicji. Chłopak umiera po dwóch dniach agonii. Jedynym świadkiem śmiertelnego pobicia jest jeden z kolegów Grzegorza, Jurek Popiel, który decyduje się walczyć o sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania. Początkowo aparat państwowy bagatelizuje sprawę. Jednak gdy ponad 20 tysięcy ludzi przemaszeruje przez ulice Warszawy za trumną Przemyka, władza decyduje się użyć wszelkich narzędzi przeciwko świadkowi i matce zmarłego, aby ich skompromitować i zapobiec złożeniu przez Jurka zeznań w sądzie.

Rodzinka rządzi

Podczas weekendu z myślą o młodszych widzach Helios zaplanował przedpremierowe projekcje przebojowej komedii animowanej "Rodzinka rządzi". Czy dorośli już bracia, których świat poznał cztery lata temu w filmie "Dzieciak rządzi" mają szansę się dogadać? Przekonamy się już wkrótce!

Psi patrol

Jeśli mały kinoman woli tematykę zwierzęcą... z pomocą (i to dosłownie!) spieszy "Psi patrol" – ekranizacja serialowych przygód paczki psiaków oraz rezolutnego chłopca.

Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła

Uśmiechu od ucha do ucha dostarczą też filmowy przebój: "Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła", kontynuacja bestsellerowej animacji z 2017 roku.

Strażak Sam

W niedzielę, 26 września o odpowiednią dawkę niesamowitych emocji zadba "Strażak Sam" we własnej osobie podczas pozytywnych seansów z cyklu Filmowe Poranki.

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Swoistym must have nadchodzących dni będzie również bilet na film "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". Historię Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdy przestępczego półświatka lat 70. i 80. XX wieku, przepełniają zwroty akcji, świetne kadry, rewelacyjna oprawa muzyczna i mistrzowska gra aktorska Dawida Ogrodnika, Roberta Więckiewicza, Jakuba Gierszała, Rafała Zawieruchy i Maszy Wągrockiej. Przedstawicielki płci pięknej mogą natomiast pokusić się o obejrzenie "Najmro" w ramach cyklicznej imprezy Kino Kobiet. 6 października pokazom filmu towarzyszyć będą również niespodzianki i konkursy.

Small world

Na fanów Patryka Vegi czeka produkcja "'Small world", w której zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę, Piotra Stramowskiego i Enrique Arcego. Świat przestępczy wbrew pozorom do małych absolutnie nie należy!

Teściowie

W repertuarze kin Helios królować też będzie polska komedia "Teściowie" – zabawna opowieść o weselu, które poprzedzi rezygnacja ze ślubu... Dwie rodziny różni wszystko: pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński) i panny młodej (Izabela Kuna i Adam Woronowicz) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba... A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.

Nie czas umierać

Miłośników nocnego kina z pewnością ucieszy zbliżający się wielkimi krokami Nocny Maraton Filmowy – pełen kina akcji, jak na Jamesa Bonda przystało! 1 października na fanów 007 czekać będą trzy filmowe odsłony przygód słynnego agenta, w tym premierowy pokaz obrazu "Nie czas umierać". To propozycja nie do odstrzelenia (czy raczej nie do odrzucenia)!

Najlepsze lata

A już 27 września "Najlepsze lata" w ramach Kina Konesera – dramat, w którym dla każdego z czwórki bohaterów życie zgotowało inny scenariusz, weryfikując, nierzadko brutalnie, ich nastoletnie fantazje czy idee.

Polot

Helios słynie z projektów specjalnych. Jednym z nich jest również Kultura Dostępna, która zawita na wielki ekran z XVIII edycją już 23 września, proponując miłośnikom ambitnego kina na przystawkę obraz "Polot" w reżyserii Michała Wnuka. Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi własny obiecujący biznes. Gdy ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki Karola spada obowiązek utrzymania domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół stawia wszystko na jedną kartę – zamierza skonstruować innowacyjny sterowiec. Gdy na horyzoncie pojawią się duże pieniądze, młody wizjoner szybko przekona się, ile wyrzeczeń kosztuje własna firma. Karol będzie musiał ostrożnie dobierać zarówno przyjaciół, jak i biznesowych partnerów. Czy uda mu się osiągnąć sukces na własnych warunkach?

