W najbliższych dniach na ekranach królować będą polskie nowości, amerykańskie produkcje, seanse specjalne oraz kino familijne. W piątek premierę będzie miał film „Lassie, wróć!” - historia najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży. Na młodych widzów czekają także weekendowe seanse filmu „Psi Patrol”, przygodowa „Wyprawa do dżungli” oraz animacja „Wyrolowani”. Ponadto w repertuarze Heliosa znajdzie się polska komedia „Czarna owca”, amerykański hit „Free Guy”, brawurowa produkcja „Legion samobójców. The Suicide Squad” oraz nowość – polski thriller „The End”.

Helios Sosnowiec - repertuar

Lassie, wróć!

Najsłynniejszy pies świata powraca na duże ekrany w filmie „Lassie, wróć!” To chwytająca za serce historia nierozerwalnej przyjaźni chłopca i jego wiernego owczarka Collie, oparta na bestsellerowej książce Erica Knighta. Jej najnowsza, czarująca humorem ekranizacja oferuje zabawną i poruszającą przygodę dla całej rodziny. To kino familijne i bohater, którego kochają wszystkie pokolenia!

Psi patrol

Podczas najbliższego weekendu (w dniach 21-22 sierpnia) na najmłodszych widzów czeka także uroczy film animowany zrealizowany na podstawie uwielbianego przez dzieci na całym świecie serialu „Psi patrol”. To opowieść o bohaterskich pieskach i o chłopcu, którzy niosą pomoc potrzebującym. Film udowadnia, że żaden piesek nie jest za mały na wielką przygodę!

Filmowe Poranki

Rodziny zainteresują także Filmowe Poranki - kolejna porcja filmowych niespodzianek będzie miała miejsce w najbliższą niedzielę, 22 sierpnia o godzinie 10:30. „Tomek i Przyjaciele” to animowany serial opowiadający o przygodach małej lokomotywy. Dzięki swojej pracowitości jest ona przykładem dla innych. Tradycyjnie projekcje zostaną poprzedzone konkursami i zabawami w sali kinowej.

Wyprawa do dżungli

Legenda głosi, że w Amazonii rośnie drzewo o niezwykłych zdolnościach leczniczych. Czy głównym bohaterom „Wyprawy do dżungli” uda się do niego dotrzeć? Jakie niespodzianki napotkają po drodze? Wszystko okaże się podczas seansów tego hitu Disneya! W filmie występują Dwayne Johnson w roli kapitana rzecznego statku i Emily Blunt jako naukowczyni pochłonięta pracą badawczą.

Wyrolowani

Seanse animacji „Wyrolowani” przedstawiają życie Oli i Ola, którzy od zawsze mają „pod górkę” i pod... dziurkę! Co z tego, że należą do gatunku Flumaków, którym zachwycił się Karol Darwin, skoro jest to gatunek na wylot zagrożony? Flumaki to okrągłe istoty z niewielkim prześwitem w środku, co bardzo upodabnia je do donatów. Są zresztą nie mniej słodkie! Niestety los rzadko się do nich uśmiecha, a nawet przez własnych ziomali są uważani za fajtłapowatych. Ale fortuna kołem się toczy!

Czarna owca

„Czarna owca” opowiada historię Magdy, nauczycielki w katolickim liceum, która ukrywa fakt, że woli kobiety. Jej mąż Arek od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, a Tomek – popularny youtuber, kieruje się głównie swoim interesem. Problem zaczyna się, kiedy zmęczona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za głosem serca, uruchamiając lawinę kolejnych zdarzeń. Czy każdy z bohaterów odnajdzie swój własny sposób na szczęście?

Free Guy

Kolejna nowość – film „Free Guy” - to brawurowa komedia w znakomitej obsadzie. W rolach głównych widzowie zobaczą gwiazdy takie jak: Taika Waititi, Ryan Reynolds czy Jodie Comer. Tytułowy Guy to przeciętny urzędnik bankowy, który przez przypadek odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo. W rzeczywistości pozbawionej ograniczeń postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać bohaterem według własnego scenariusza!

Legion samobójców. The Suicide Squad

„Legion samobójców. The Suicide Squad” ponownie zaprezentuje zbiorowisko najbardziej zdegenerowanych opryszków ze świata DC! Belle Reve to więzienie z największym odsetkiem zgonów w USA. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy, którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Nawet do wstąpienia do supertajnej i superszemranej Jednostki Uderzeniowej X.

The End

Polski film w gwiazdorskiej obsadzie - „The End” opowiada historię siedmiu sławnych aktorów, którzy dają się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć... W chwili, gdy cały świat znajduje się w zawieszeniu, a przyszłość wydaje się więcej niż niepewna, gwiazdy otrzymują intratną propozycję. I choć nie jest ona szczytem ich ambicji, nie zamierzają z niej zrezygnować. Seks, intrygi, zdrady, donosy, nielojalność, oszustwa, a wszystko przykryte sztucznym uśmiechem.

Berlin Aleksanderplatz

W poniedziałek, 23 sierpnia w ramach cyklu Kino Konesera widzowie będą mogli zobaczyć współczesną ekranizację powieści Alfreda Doeblina - „Berlin Aleksanderplatz”. Francis ma za sobą mroczną przeszłość i po dotarciu do Niemiec, pragnie rozpocząć uczciwe życie. Ale na przybysza bez papierów czeka tylko łóżko w nędznym hostelu, kiepsko płatna robota i upokorzenia. Chyba że ulegnie urokowi Reinholda i wraz z nim zanurzy się w cekinowo-neonowy, spływający kokainą i szampanem berliński półświatek.

Szczegóły dotyczące aktualnego repertuaru dostępne są na stronie: www.helios.pl. Planując wizytę w kinie, a także kupując bilet z wyprzedzeniem, kinomani mogą wybrać najlepsze miejsca i zaoszczędzić więcej. Do zobaczenia na pozytywnych, wakacyjnych seansach!