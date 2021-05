Kino Helios powraca po przerwie

W nocy z czwartku na piątek - o godzinie 0:10 21 maja Helios ponownie zaprosi widzów do swoich kin w całej Polsce. Tuż po północy we wszystkich pięćdziesięciu obiektach sieci zostaną wyświetlone przedpremierowe i premierowe seanse, w tym także tegoroczne oscarowe hity. Helios zadba, aby każdy czuł się komfortowo podczas filmowych wizyt, oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów higieny oraz bezpieczeństwa. Planując wizytę w kinie i kupując bilet wcześniej, widzowie mogą wybrać najlepsze miejsca, a także zaoszczędzić w ramach oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

Dosłownie kilka minut po zniesieniu zakazu działalności kina Helios udostępnią swoje sale kinomanom spragnionym filmowych emocji na najwyższym poziomie. W noc otwarcia na widzów czekać będą przedpremierowe pokazy zdobywcy trzech statuetek Akademii - filmu „Nomadland”, blockbustera „Godzilla vs Kong”, nowego filmu Guya Ritchiego „Jeden gniewny człowiek” oraz wyczekiwanego „Mortal Kombat”.

Od pierwszego dnia działalności kin, już w regularnych godzinach wyświetlania, widzowie będą mogli obejrzeć także inne oscarowe hity – są to: „Obiecująca. Młoda. Kobieta” (najlepszy scenariusz oryginalny), „Sound of metal” (najlepszy dźwięk, najlepszy montaż), „Ojciec” z nagrodzonym Anthonym Hopkinsem oraz „Minari” (statuetka za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową). Nie zabraknie również przedpremierowych pokazów zdobywcy Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy - „Na rauszu” będzie można obejrzeć w weekend (22-23 maja). Młodszych widzów z pewnością porwą: laureat nagrody Akademii dla najlepszego filmu animowanego „Co w duszy gra”, pełen przygód film dla całej rodziny „Psy i koty 3: łapa w łapę” oraz familijna produkcja „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś w pociągu”.

Z kolei tydzień później - od 28 maja na ekranach – poza wspomnianymi już wcześniej filmami – zagoszczą także kolejne premiery takie, jak „Cruella” ze zjawiskową Emmą Stone, polska komedia romantyczna z futbolem w tle „Druga połowa” czy animacja dla najmłodszych widzów „Krudowie 2: Nowa Era”.

Już 29 maja widzowie spragnieni sportowych emocji będą mogli zobaczyć na dużym ekranie transmisję wielkiego finału Ligi Mistrzów. Ponadto podczas weekendu 29-30 maja oraz 1 czerwca na najmłodszych czekać będzie moc atrakcji w związku Dniem Dziecka! Helios tradycyjnie stawia na wspaniały bajkowy repertuar, liczne konkursy oraz zabawy dla całej rodziny.

Na wielki ekran powrócą także popularne seanse specjalne. 9 czerwca w ramach uwielbianego przez wszystkie panie Kina Kobiet zaprezentowany zostanie film „Cruella”. Nocne Maratony Filmowe zaproszą widzów na dwa seanse: 11 czerwca na „Maraton Obecności” oraz 25 czerwca. W ramach Kina Konesera zobaczyć będzie można „Obraz pożądania”, „Oto my” oraz „Zabij to i wyjedź z tego miasta”. Z kolei spragnieni muzycznych wrażeń 10 czerwca będą mogli przeżyć niezwykłe wydarzenie organizowane w ramach cyklu Helios na Scenie – retransmisję koncertu Bon Jovi from Encore Nights (wybrane kina).

Wraz z gorącymi premierami powraca także unikalna oferta Heliosa „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”. Aby z niej skorzystać i zaoszczędzić nawet do 9 złotych, wystarczy kupić bilet na kilka dni przed planowaną wizytą w kinie. Oferta dotyczy regularnych seansów oraz filmów familijnych.

Szczegóły dotyczące repertuaru, a także zapowiedzi filmowych nowości oraz emocjonujących seansów specjalnych dostępne są na stronie: www.helios.pl.