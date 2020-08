"Trawiaste" torowisko w centrum Sosnowca

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W dniach 22-23 sierpnia rozpoczną się prace przy torowisku na ulic 3 Maja.

Część czerwonej nawierzchni zostanie zerwana

Po sugestiach miasta zmieni się torowisko w centrum miasta przy ul. 3 Maja. W dniach 22-23 sierpnia rozpocznie się wymiana nawierzchni torowiska na pierwszym fragmencie. Na razie prace obejmą ok. 140-metrowy odcinek - od ślimaka w kierunku w centrum.

Roboty gwarancyjne będzie prowadziła firma Dabud, a Tramwaje Śląskie jednocześnie naprawią torowisko. Po zerwaniu asfaltu pojawi się tam system nawadniający, a całość zostanie przykryta humusem. Na koniec w torowisku zostanie posiana trawa. To oznacza, że w trakcie wspomnianego weekendu wystąpią spore utrudnienia w kursowaniu tramwajów.



Docelowo prace mają objąć praktycznie cały fragment ulicy 3 Maja z kilkoma wyjątkami. Pierwszym z nich będzie wylot z ulicy Śmigielskiego - to ma ułatwić zawracanie karetkom. Drugim fragmentem będzie skrzyżowanie z ulicą Małachowskiego, a trzecim część przy przystankach w ścisłym centrum.



Kolejne etapy wymiany nawierzchni również mają być przeprowadzane w weekendy, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch. Po zakończeniu prac torowisko na 3 Maja będzie trawiaste, co zdecydowanie odmieni wygląd ulicy.