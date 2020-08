Związkowcy zapowiadają ogromy protest, piszą do premiera: "Śląsk umiera w biały dzień"

Przewodniczący Komisji Krajowej Wolnych Związków Zawodowych „Sierpień 80” Bogusław Ziętek, wystosował list do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, aby ten zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację polskiego górnictwa. "Śląsk umiera w biały dzień" pisze prezes związków i zapowiada na 28 sierpnia wielką manifestację w Warszawie.

Już w pierwszym akapicie pisma związkowcy zwracają uwagę na kwestie importu tańszego węgla zza granicy:

jak to jest, że w tym samym czasie, w którym Pański rząd pracuje nad planem zamykania kopalń i de facto zagłady Śląska, do Polski wpływają kolejne statki z importowanym węglem? - jak wylicza przewodniczący Bogusław Ziętek, w drugiej połowie lipca państwowe spółki energetyczne miały sprowadzić do kraju 200 tys. Ton węgla z Rosji i 100 tys. ton z Kolumbii.