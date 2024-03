Hołownia wsparł kandydaturę Kariny Wojtusiak

W ostatni weekend odbył się briefing prasowy Polski 2050, na którym pojawił się m.in. Szymon Hołownia. Przedstawił i wsparł swoją obecnością kandydatkę na prezydent Sosnowca, mówiono o programie wyborczym ugrupowania i celach na przyszłość.

Moje hasło wyborcze, to siła współpracy - powiedziała na wstępie Karina Wojtusiak, kandydująca na prezydent Sosnowca. Kocham to miasto, Sosnowiec jest moim miastem z wyboru, tutaj wychowuje się moje dziecko i chcę, by tu żyło się jak najlepiej. Sosnowiec, Sosnowiczanki i Sosnowiczanie zasługują na wybór przy urnie wyborczej. Nie tylko jedna droga, druga, ale zasługują na “trzecią drogę”.