Sosnowiecki Szpital Miejski z nowym sprzętem do rehabilitacji pacjentów

Rehabilitacja to jeden z kluczowych elementów skutecznego powrotu do zdrowia – szczególnie w przypadku urazów ortopedycznych lub schorzeń neurologicznych, takich jak udar mózgu czy stwardnienie zanikowe boczne. Dzięki nowym urządzeniom zakupionym przez Sosnowiecki Szpital Miejski: Luna EMG oraz Kinevia Duo, rehabilitacja pacjentów będzie jeszcze efektywniejsza. Urządzenia pozwalają na wykonywanie ćwiczeń biernych oraz czynnych, a także umożliwiają kompleksową diagnostykę pacjenta w zakresie ruchomości czy siły mięśniowej.

Wartość zakupionych urządzeń to 438 tys. zł pochodzących ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego w ramach Funduszu Medycznego. Pierwsze z urządzeń, Luna EMG, to produkt polskiej firmy EGZOTech. Luna umożliwia kinezyterapię pacjentów ortopedycznych i neurologicznych, dając szansę na poprawę komfortu życia. Robot wykorzystuje sygnały elektryczne pochodzące z mięśni, wykrywając najsłabsze i najlżejsze z nich, tym samym wspomagając rehabilitację pacjenta. Dzięki temu, osoby nawet z zaawansowanym zanikiem mięśni mogą aktywnie ćwiczyć.

– Cieszymy się, że nasi pacjenci zyskali dwa nowe, najwyższej klasy urządzenia do rehabilitacji. Dzięki temu, nasze możliwości wspierania pacjentów w powrocie do sprawności fizycznej wspięły się na zupełnie nowy poziom. W połączeniu z doświadczoną i świetnie wyszkoloną kadrą fizjoterapeutów, będziemy mogli rehabilitować pacjentów lepiej i dokładniej, w komfortowych i nowoczesnych warunkach – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Robot skutecznie zwiększa siłę mięśniową oraz zakres ruchomości stawów, usprawnia koordynację ruchową, a liczne programy i gry terapeutyczne wyświetlane na dużym ekranie łączą ćwiczenia z przyjemną rozrywką, motywując do dalszej pracy. Sprzęt umożliwia także pomiar siły mięśni, pomiary elektromiograficzne oraz monitorowanie procesu rehabilitacji, stanu zdrowia pacjenta i odnoszonych przez niego postępów. Urządzenie jest wielofunkcyjne – nadaje się do rehabilitacji w zakresie kończyn górnych, dolnych jak i całego tułowia, a specjalny fotel umożliwia pracę w pozycji siedzącej oraz leżącej.

– To kolejny dzień, w którym dzieje się coś nowego w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Dziś mówimy o aparaturze, która ma wzmocnić działania naszego szpitala w zakresie rehabilitacji pacjentów. Bardzo się cieszymy, że udało się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i zakupić ten sprzęt. Szpital to ciągła inwestycja, wszystko się musi tu na bieżąco zmieniać. Technologie idą do przodu i mam nadzieję, że będziemy cały czas za nimi nadążać, żeby nasi pacjenci mogli z nich komfortowo korzystać – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.