Bezpiecznie na drodze podczas Świąt Bożego Narodzenia

Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia, jest to czas wzmożonego natężenia ruchu drogowego, który jest związany z wyjazdami do naszych bliskich. Jak co roku, o bezpieczeństwo podróżujących zadbają policjanci. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Zadbajmy więc, aby nadchodzące święta były spokojne i bezpieczne.

Święta to okres wzmożonego ruchu na drogach

W okresie przedświątecznym często spieszymy się, jesteśmy roztargnieni i ciągle brakuje nam czasu, a na drogach pojawia się więcej niż zwykle pojazdów i pieszych. To wszystko, w połączeniu ze zmiennymi, niekorzystnymi o tej porze roku warunkami drogowymi i wcześnie zapadającym zmrokiem, może powodować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Jak co roku podczas okresu świątecznego nad bezpieczeństwem użytkowników dróg w naszym województwie czuwać będą śląscy policjanci. Mundurowi sprawdzą, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Dokonają kontroli także stanu ich trzeźwości, stanu technicznego pojazdów oraz, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. Na trasach obecne będą także radiowozy nieoznakowane wyposażone w videorejestratory.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci apelują:

Zadbaj o dobry stan techniczny pojazdu – sprawdź hamulce, światła – zarówno przednie, tylne, jak i kierunkowskazy, sprawdź stan opon, a także uzupełnij płyny eksploatacyjne.

Zaplanuj podróż, uwzględniając prognozę pogody i większe natężenie ruchu na drogach.

Zapewnij sobie komfort jazdy i odpowiednio dużo czasu na dojazd na miejsce. Pamiętajmy, że nie można przewidzieć wszystkich zdarzeń na drodze.

Kierowco – wypocznij przed podróżą i bądź pewny, że jesteś trzeźwy. Rób przerwy w trakcie jazdy.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi przestrzegając przepisów ruchu drogowego i pamiętając o zasadzie ograniczonego zaufania.

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachowaj szczególną ostrożność, zmniejsz prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu.

Jako pieszy nie korzystaj z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji. Używaj elementów odblaskowch, to ułatwi kierowcy zauważenie ciebie.

Pamiętaj, że Święta to czas wzmożonego ruchu także po ich zakończeniu. Wracając, stosuj te same zasady: jedź ostrożnie, wypoczęty i trzeźwy. Tylko dzięki rozwadze i odpowiedzialności wszyscy szczęśliwie wrócimy do domu.