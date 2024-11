Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium ma już rok!

Ponad 200 tysięcy osób, setki szkół, dziesiątki wydarzeń – tak w skrócie można podsumować pierwszy rok funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu.

Historia Egzotarium

Historia sosnowieckiego Egzotarium sięga czasów przedwojennych. Ówczesne władze miejskie wyszły z inicjatywą założenia na terenie Starego Sosnowca parku o powierzchni 4,8 ha „zgodnego z trendami modernistycznymi”. Otwarcie obiektu nastąpiło w 1956 roku, a w 1961 roku w prawej części parku ustawiono fontannę z rzeźbą przedstawiającą troje dzieci. W samym Egzotarium zlokalizowano drugą rzeźbę klęczącej dziewczynki. Jak wieść niesie, była to córka autora rzeźby Stefana Chorembalskiego, Zofia.

Choć obiekt był ikoną miasta, przez wiele lat nie był modernizowany. To zmieniło się kilka lat temu. Najpierw ruszyła przebudowa pobliskiego parku, który dzisiaj jest ogrodem botanicznym i mieści wiele niespotykanych gatunków roślin i zwierząt. W 2019 roku ogłoszono za to przetarg na przebudowę samego Egzotarium, a stary budynek zrównano z ziemią rok później.

2 grudnia 2023 roku drzwi do nowego Egzotarium otworzyły się po raz pierwszy.

– Pamiętamy doskonale ten moment, ale też czas gorączkowych przygotowań. Jesteśmy szczęśliwi, że po roku funkcjonowania nadal tak wiele osób, z tak wielką chęcią nas odwiedza. To efekt fauny i flory, jaką dysponujemy, a przecież wiele gatunków jest unikalnych. To także wielka zasługa niezwykłej ekipy pracowników, która każdego dnia dba o Egzotarium, jak o swój dom. Bo tak naprawdę w pewnym sensie nim jest – mówi Marlena Siwiec, dyrektorka Egzotarium.

Dziesiątki tysięcy odwiedzin

Przez 12 miesięcy, obiekt odwiedziło ponad 220 tysięcy osób.

– Co ciekawe, mamy wielu zwiedzających nie tylko z Sosnowca czy Zagłębia, ale też ze Śląska, z dalszych części kraju, a nawet spoza granic Polski. Jestem dumny, bo Egzotarium stało się perełką w skali regionu i prawdziwą wizytówką Sosnowca – dodaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Po roku przychodzi pora na świętowanie. Już 1 grudnia, od godziny 10.00 do godziny 14.00, wszyscy odwiedzający będą mogli świętować 1. urodziny Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. Od rana na dzieciaki będą czekały bezpłatne animacje, dla nieco starszych zajęcia sportowe (pilates, joga i inne), nie zabraknie sosnowieckiego Harpagana, a także Duda-Cars, autoryzowanego dealera Mercedes-Benz, który udostępni do jazdy testowej elektryczny samochód. Przygotowano również wystawę zdjęć roślin, które można oglądać/spotkać w Egzotarium.

– Co bardzo ważne, tego dnia obniżamy ceny biletów o 15 procent, a każdy kto zakupi wejściówkę na ścieżkę zwiedzania do dnia 1 grudnia, do godziny 10.00, może wziąć udział w konkursie z nagrodami – dodaje dyrektorka Egzotarium.

Tydzień później Centrum Edukacji Ekologicznej odwiedzi... Święty Mikołaj. 7 grudnia dzieciaki mogą otrzymać od brodatego jegomościa z Laponii prezenty. O 13.30 rozpocznie się świąteczny koncert, a później na dzieci będzie czekał właśnie Mikołaj. Dodatkowo najmłodsi, którzy napiszą list, wezmą udział w konkursie. Jak dostarczyć prezent? Kiedy napisać list? Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie Egzotarium oraz w siedzibie.

Nie tylko zwiedzanie

Dzisiaj Centrum Edukacji Ekologicznej to nie tylko ścieżka zwiedzania z setkami gatunków roślin z każdego zakątka świata, dziesiątkami gadów, płazów, ptaków czy też ssaków, bezkręgowców i ryb. To także warsztaty tematyczne, artystyczne i prelekcje dla szkół i grup zorganizowanych. To także plener fotograficzny, organizacja urodzin oraz liczne konferencje biznesowe.

Na miejscu zwiedzający mogą także podziwiać skamieliny i minerały. Chętni biorą czynny udział w zajęciach jogi i pilatesu, a melomani uczestniczą w koncertach i wydarzeniach pośród akwariów. Na 1. piętrze słodkości i napoje serwuje kawiarnia Botanika, za to Botanika Park latem przy wejściu do ogrodu botanicznego serwuje nieco zimniejsze napoje i różne potrawy.

Ogród botaniczny

Nieodłączną częścią Egzotarium jest pobliski ogród botaniczny.

– Niegdyś był tutaj osiedlowy park, ale tysiące nasadzeń, nowe ścieżki i gruntowna przebudowa zielonej enklawy spowodowały, że sosnowiczanie zyskali niezwykłe miejsce. To tutaj można obcować z przyrodą, wiewiórki jedzą z rąk, a śpiew ptaków umila odpoczynek. Ukojenie dają także oczka – mówi prezydent Sosnowca.

– Park, a dziś już ogród botaniczny, podnosi rangę Egzotarium, choćby ze względu na liczbę roślin i gatunków chronionych, które w nim występują. Wystąpiliśmy o zgodę do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o nadanie statusu ogrodu botanicznego, w następstwie dawny park odwiedzili przedstawiciele Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów i powiedzmy to sobie jasno, byli zachwyceni. Dzięki temu otrzymaliśmy status ogrodu botanicznego, który jest naturalnym dopełnieniem Egzotarium – dodaje Marlena Siwiec.

Egzotarium jest czynne od wtorku do niedzieli, od godziny 9.00 do 19.00 (kasa do 18.00).