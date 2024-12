Jeden bilet, więcej możliwości. Taryfa Max Bilet również w 2025 roku

Wspólna oferta Kolei Śląskich, Zarządu Transportu Metropolitalnego i Polregio wystartowała pilotażowo 1 marca 2024 roku.

Dzięki porozumieniu przewoźników pasażerowie zyskali większą elastyczność i – co za tym idzie – łatwość w podróżowaniu po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pociągiem, autobusem i tramwajem. Wystarczy jeden bilet, z którym można wybierać najszybsze dostępne połączenia. Taryfa Max Bilet, z której od marca skorzystało prawie 27 tys. podróżnych, będzie obowiązywać również w 2025 roku.

Od 1 marca 2024 roku pasażerowie mają do wyboru cztery imienne bilety miesięczne. Cena zintegrowanych biletów na jedno miasto wynosi 119 zł, na dwa miasta 149 zł, na trzy do sześciu miast 189 zł, a bilet sieciowy, który pozwala na podróże po całej Metropolii to koszt 249 zł. Dodatkowo, funkcjonuje jeden bilet 24-godzinny o nazwie Metrobilet w cenie 24 zł.

Korzyści dla pasażerów

Max Bilety to oszczędność dla portfela, ale także większa elastyczność w wyborze środka transportu dla pasażerów. Podróżując na podstawie tych biletów możemy wybierać najszybsze dostępne połączenia i dogodne przesiadki po Metropolii pociągiem, autobusem czy tramwajem.

Zintegrowane bilety to duże ułatwienie dla pasażerów także w trakcie trwającej przebudowy Katowickiego Węzła Kolejowego, którą prowadzi PKP PLK – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Pełny zestaw zniżek

Bilet z Taryfy Max Bilet to odpowiedniki Metrobiletów GZM. Ceny biletów są te same, ale w przypadku zakupu w kanałach Kolei Śląskich, pasażerowie mają do dyspozycji pełny wybór ustawowych zniżek, od 37 do 93 proc. Bilety z Taryfy Max Bilet są dostępne w kasach Kolei Śląskich, biletomatach, kanałach online oraz w pociągach u drużyn konduktorskich.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.