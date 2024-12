Elektryki i plug-iny dla PKM Sosnowiec

5 elektryków i tyle samo hybryd typu plug-in zamierza w najbliższym czasie kupić Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. To efekt dobrze przygotowanych projektów zgłoszonych do dofinansowania.

Całkowita wartość pierwszego z projektów to prawie 26 mln zł, a to oznacza 100-procentowe dofinansowanie na zakup autobusów! Za te fundusze spółka kupi pięć osiemnastometrowych (przegubowych) pojazdów. Warto dodać, że w ślad za autobusami wybudowane zostaną stacje ładowania.

– Przetarg w tej sprawie powinien zostać ogłoszony jeszcze w tym roku, a dostawa autobusów planowana jest na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. To oznacza, że na początku 2026 roku pojazdy powinny być już w naszej bazie. Będą obsługiwały linię 106 i 690 – wyjaśnia Marek Pikuła, prezes PKM Sosnowiec.

Wraz z nowymi pojazdami przedsiębiorstwo rozwija infrastrukturę ładowania pojazdów. Na terenie bazy PKM przy ulicy Lenartowicza w Sosnowcu staną 3 ładowarki dwustanowiskowe o mocy 80/40 kW, a kolejna dwustanowiskowa o mocy 150/60-70 kW w zajezdni przy al. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Wartość zadania to 1,6 mln zł, a dofinansowania jest na poziomie 50%, tj. 675 000,00 zł.

Dofinansowanie to efekt złożonego w kwietniu 2023 roku wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Zwiększenia Odporności, program priorytetowy nr 6.2 „Zeroemisyjny transport Zielony transport Publiczny”, w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy), w ramach realizacji przedsięwzięcia pn: „Czyste niebo nad zagłębiem – Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania – Etap II, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Również w 2026 roku na drogach zobaczymy nowe autobusy głównie na linii 55, a także częściowo na 35, 91, 835, M4. Mowa o pięciu 18-metrowych pojazdach o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektryczny) z możliwością podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (tzw. hybrydy plug-in), umożliwiający również jazdę wyłącznie na napędzie elektrycznym w specjalnie wyznaczonych i zdefiniowanych w tym celu strefach.

W tym przypadku dofinansowanie w kwocie 10,5 mln zł pochodzi z projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.03.00-Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności dla Działania: FESL.03.01-Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego – ZIT. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z własnej kieszeni wyłoży niecałe 5 mln zł.

Wszystkie 10 autobusów będzie wyposażonych w klimatyzację, monitoring przestrzeni pasażerskiej oraz wokół autobusu. Nie zabraknie pełnego pakietu pakiet rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnością: rampa najazdowa, podświetlane przyciski oznakowane dodatkowo alfabetem Braille’a”, poręcze oraz krawędzie i obszary wejść są w kolorze kontrastowym, oświetlenie wejść zewnątrz i wewnątrz, zapowiedzi głosowe i graficzne przebiegu trasy, a także wyznaczone miejsca do przewozu wózka oraz oznakowane siedzenia pasażerskie.

W pojazdach będą również nowoczesne tablice kierunkowe o dużej rozdzielczości.

– Niedawno, bo we wrześniu cieszyliśmy się z dostarczenia wartych 22 mln zł 10 autobusów do obsługi linii metropolitarnych M2 oraz M4, a także nr 55, a tu kolejne doskonałe wiadomości. Warto podkreślić, że za te autobusy elektryczne i hybrydowe PKM Sosnowiec z własnego budżetu zapłaci tylko 5 mln zł, a ponad 36 milionów to dofinansowanie. Należą się duże słowa uznania wszystkich, którzy pracowali nad tymi projektami – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.