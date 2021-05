Funkcjonariusze wyważyli drzwi by pomóc zasłabniętemu mężczyźnie

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II, już po raz kolejny w ostatnim czasie, weszli siłowo do mieszkania, by udzielić innym pomocy. Tym razem podjęli decyzję o sforsowaniu drzwi w domu mężczyzny, który, jak się okazało, zasłabł we własnym mieszkaniu. Dzięki sąsiadowi, który niepokoił się tym, że od kilku dni nie widział 68-latka, najprawdopodobniej udało się uratować jego życie.

Mundurowych powiadomił zaniepokojony sąsiad mężczyzny

Oświadczył on, że od kilku dni nie widział 68-latka. Na miejscu policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do zamkniętego mieszkania. Po otwarciu drzwi przez straż pożarną, ubrani w kombinezony ochronne, weszli do środka. W jego wnętrzu, na podłodze jednego z pokoi, znaleźli leżącego mężczyznę. Był przytomny, jednak trudno było się z nim porozumieć - miał trudności w mówieniu, a połowa jego ciała sprawiała wrażenie porażonej. Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało pacjenta z podejrzeniem udaru do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Policjanci zadbali również o właściwe zabezpieczenie mieszkania po interwencji.