Mężczyzna chciał targnąć się na własne życie. Uratował go przejeżdżający policjant

Starszy sierżant Przemysław Zimoch z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach bez wahania ruszył na pomoc mężczyźnie, który chciał targnąć się na własne życie. Stróż prawa w czasie wolnym od służby, przejeżdżał samochodem przez wiadukt na ul. Małobądzkiej, gdy zobaczył desperata. Policjant w ostatniej chwili, siłą wciągnął go w bezpieczne miejsce.

Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach w czasie wolnym od służby jechał samochodem ulicą Małobądzką w Sosnowcu. Przejeżdżając przez wiadukt, biegnący nad trasą DK-86, zauważył mężczyznę stojącego po drugiej, zewnętrznej stronie barierek. Wiedząc, co to może oznaczać, zatrzymał swoje auto i ruszył mężczyźnie z pomocą. W tym samym momencie do stojącego na krawędzi mężczyzny podbiegła kobieta (jak się później okazało, jego żona). Próbowała go chwycić za ubranie, jednak dopiero stanowcza, zdecydowana interwencja policjanta spowodowała, że desperat został przeciągnięty nad barierką i znalazł się w bezpiecznym miejscu. Mężczyzna próbował się jeszcze wyrywać, jednak został obezwładniony. Trafił pod opiekę lekarzy, gdzie uzyskał pomoc.

Pamiętajmy, że znajdując się w trudnej sytuacji, zawsze możemy zwrócić się o pomoc!

W Sosnowcu, w sytuacjach skrajnych, wszechstronnej pomocy udziela m.in. Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 32 298 00 49.

Szczegóły TUTAJ

Adresy i kontakt do pozostałych instytucji pomocowych:

Fundacja Centrum Praw Kobiet: tel. 22 6222517, Warszawa ul. Wilcza 60

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: tel. 116 111 czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00 (połączenie bezpłatne)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: tel. 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy, aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego: http://www.pokonackryzys.pl/

Telefon Nadziei dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej: tel. 800 112 800

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-7.00, w sobotę, niedzielę i święta czynne całą dobę

(połączenie bezpłatne)

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii (środki psychoaktywne - dopalacze) - Sosnowiec, ul. Niepodległości 17, tel. 32 298 21 58

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds/ Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie - Sosnowiec, ul. 3 Maja 33, tel. 32 296 22 64

Całodobowy Telefon dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej: tel. 22 828 11 12

Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy: tel. 600 070 717

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym: tel. 116 123

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a, tel. 32 298 93 87

Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 21, tel. 32 298 00

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

Sosnowiec, ul. 3 Maja 33, tel. 32 266 24 34

Centrum Pomocy Rodzinie Caritas

Sosnowiec, ul. Korczaka 5, tel. 32 363 03 70

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sosnowiec, ul. 3 Maja 33, tel. 32 296 22 30

Zespół Specjalistów w siedzibie MOPS

Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

poradnictwo psychologiczne, tel. 32 296 22 49

poradnictwo prawne,tel. 32 296 22 21