Zmienne warunki atmosferyczne - policjanci apelują o ostrożną jazdę

Okres zimowy to czas, kiedy widoczność na drodze ma ogromny wpływ na zachowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Specyficzne, często zmieniające się warunki atmosferyczne wymagają szczególnej uwagi podczas jazdy. Deszcz i mgła w znacznym stopniu ograniczają pole widzenia kierowcy, co ma znaczny wpływ na kierowanie pojazdem, zdecydowanie skracając przy tym możliwość podjęcia szybkiej i właściwej reakcji. W takich warunkach kierujący pojazdem obowiązany jest zachować szczególną ostrożność.

Zmienna aura nie ułatwia jazdy, zwłaszcza rano i wieczorem, kiedy temperatura spada

Nagłe opady deszczu, śliska nawierzchnia czy też brak umiejętności jazdy w takich warunkach powodują, że na drodze dochodzi do licznych zdarzeń drogowych. Na warunki atmosferyczne nie mamy niestety żadnego wpływu, ale poprzez przestrzeganie zasad ruchu drogowego, technik kierowania pojazdami, odpowiedzialne zachowanie, a także odpowiednie wyposażenie naszego pojazdu możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego

Nieważne czy jedziemy autem, rowerem czy też przemieszczamy się pieszo, to pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników drogi. Pamiętajmy, aby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.

Szczególny apel kierujemy do pieszych. Nawet będąc przed przejściem dla pieszych, należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie. Piesi, jak i rowerzyści powinni pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby byli widoczni. Przypominamy o bezwzględnym używaniu elementów odblaskowych nie tylko poza terenem zabudowanym i niezależnie od wieku.

Motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści i kierowcy samochodów - pamiętajcie, że zarówno Wasze życie, jak i życie pozostałych uczestników ruchu drogowego jest w Waszych rękach!