Nietrzeźwy kierowca chciał przekupić policjantów

Sosnowieccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który po tym, jak kierował swoim autem w stanie nietrzeźwym, zaproponował im 600 zł łapówki w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

Na ul. 3 Maja policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość.

W trakcie kontroli wyczuli od niego alkohol

Okazało się, że 44-latek miał w organizmie ponad 1.6 promila alkoholu. Jak zwykle w takich przypadkach, mundurowi zatrzymali kierującemu prawo jazdy. W trakcie dalszych czynności mężczyzna zaproponował im 600 złotych łapówki w zamian za zwrot dokumentu i "zapomnienie o sprawie". Policjanci pouczyli go, że już nawet sama taka propozycja jest przestępstwem, jednak mimo to, 44-latek, nadal uparcie usiłował "dobić targu". Próbował nawet pozostawić oferowane policjantom pieniądze. Został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty. Za korupcyjną propozycję może trafić do więzienia na 2 lata. Oczywiście odpowie także za kierowanie w stanie nietrzeźwym i przekroczenie prędkości.